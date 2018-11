A raíz de la noticia exclusiva de Público en la que se daba a conocer que un "lobo solitario" había intentado atentar contra Pedro Sánchez, el debate se extendió qué es considerado terrorismo.

Al saltar la noticia, se supo que la Audiencia Nacional había restado importancia a este hombre y no lo consideraba terrorismo. Se desató el debate lógico: ¿Qué entiende la Audiencia Nacional por terrorismo?

Hemos visto desfilar por allí a raperos, tuiteros y manifestantes, algo que ha servido para que desde la cuenta de Twitter de Finaglar se realizase un 'hilo' en el que se enumeraban múltiples casos que sí han sido considerados terroristas.

Viendo a la Audiencia Nacional restando importancia sobre el "lobo solitario" que pretendía matar a @sanchezcastejon, he recopilado unos casos en los que la AN no ha titubeado en acusar de terroristas, aplicando diferente vara de medir ante la amenaza ultra ????

