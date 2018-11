Buenos días, tremendings. Hoy es ¡martes 13!

Este lunes falleció el escritor y editor de comics Stan Lee. Que la tierra le sea leve

Mal día para el PP en la en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal

El ex secretario de Organización del PP gallego y el considerado números dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha cantado la traviata

Hoy Pablo Crespo ha confesado cosas que harían caer gobiernos. Lo ponemos aquí por si no te lo cuentan. pic.twitter.com/OBTbuveZ8C

Crespo ha asegurado que los secretarios generales del PP conocían la financiación ilegal

El considerado números dos de la trama Gürtel asegura que la dinámica de donativos y pagos en B "era algo instalado institucionalmente"

Solo porque Pablo Crespo diga que los pagos en B son algo institucionalizado en el PP y que los secretarios generales siempre han estado al tanto de la financiación ilegal no nos lo vamos a creer. ¿Qué va a saber el número dos de la GÜRTEL? ????????

Oyes hablar a Pablo Crespo y una cosa te queda clara: el PP no es racista. Le da lo mismo el dinero negro que el blanco.

También ha destacado que entre los receptores no solo había cargos políticos del partido, sino también periodistas. ¿El PP comprando periodistas?

Yo no me creo que el PP pague a periodistas para que hablen bien del PP. Según la mayoría de medios, el PP es un partido serio y honrado.

Hablando de Justicia. Buenas noticias: PSOE y PP han pactado la presidencia y los vocales del CGPJ. Bien.

De hecho ya se sabe que Manuel Marchena será el presidente

El presidente del CGPJ, señor Marchena, debe ser elegido por los vocales que componen ese órgano y que todavía no han sido elegidos, pero para qué mantener ya las formas cuando todo el mundo sabe de qué va la cosa.

Mientas, líos en Podemos. Ya hacía tiempo...

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y otros cinco ediles del Ejecutivo pertenecientes a Podemos se han retirado del proceso de primarias del partido morado en Madrid.

- ¡Rhett, Rhett! ¡Rita Maestre rompe con Podemos y no se presentará a las primarias! - Francamente, querida,… pic.twitter.com/U24lxmjflA

La reacción de Podemos ha sido suspenderles de militancia de forma cautelar. Y ahora, militantes de Podemos acusan a Julio Rodríguez de poner en riesgo la candidatura de Manuela Carmena

- ¡Dejad a la chavala! Si Rita Maestre camela no presentarse a las primarias de Podemos o camela pegarle un poquito a la mandanga, pues déjale... pic.twitter.com/bJFs1NxK6b

Muy bien todo, claro que sí

- Que sí, Rita, que el Frente Judaico de Podemos nos ha suspendido de militancia. - ¿Pero no éramos del Frente Podemita de Judea? pic.twitter.com/n6VFgJzHxr

Y hoy hemos visto cómo se ha viralizado un vídeo en que dos jóvenes interrumpían a Willy Toledo en la estación de Atocha, dándole la matraca, y se veía que a Willy Toledo no le hacía gracia. “Este es Willy Toledo”, decían los autores del vídeo.

En el vídeo, Toledo les llama fascistas y uno de los jóvenes responde que ellos no son fascistas. Y, bueno, los tuiteros han encontrado unas fotos…

"¿Por qué sabéis que soy fascista si en esta foto no llevo puesto el Barbour?". pic.twitter.com/YrIeU6xqcl

Y hablando de Vox, teminamos con unas fotos de Santiago Abascal montando a caballo. 😉

Mire vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son votantes de VOX, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos haciendo el famoso saludo son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. pic.twitter.com/VoQam95K4m

He juntado a Santi Abascal con el gran Chiquito de la Calzada y no puedo parar de reírme. ???? pic.twitter.com/GZRttB2iHs

????????????????"¿Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda?

Una fiera inquieta que me da mil vueltas..." ????????????????????????????

Nueva temporada de Pasión de Gavilanes, con Santiago Abascal. pic.twitter.com/pqMZzpDV8R

