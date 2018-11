Cifuentes arremete contra Willy Toledo tras el vídeo en el que un afiliado de Vox acosa al actor

“Estimado Willy Toledo: si lo que te ha ocurrido hoy te parece “acoso intolerable de fascistas”... ¿Esto qué es?”. Así comienza el tuit que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha publicado este martes, que incluye un vídeo del escrache que ella sufrió en plena calle en 2012 siendo delegada del Gobierno. El momento, registrado por cámaras y fotógrafos, tuvo lugar cuando decenas de personas que participaban en una manifestación de protesta por los recortes a funcionarios la reconocieron por la calle, la rodearon y comenzaron a increparla, acosándola hasta que tuvo que refugiarse en un restaurante.

Cifuentes publicó este tuit el día en que en las redes se hizo viral un vídeo de dos jóvenes interrumpiendo insistentemente con preguntas a Willy Toledo en la estación madrileña de Atocha. En el vídeo, los jóvenes aseguraban: “No somos fascitas”. Posteriormente las redes encontraban fotos de uno de ellos exhibiendo simbología franquista. El joven que grababa el vídeo aseguraba en las redes ser afiliado al partido ultraderechista Vox. "De nuevo la intolerable doble moral de la izquierda más extrema”, concluye Cifuentes.

La expresidenta tuvo que dimitir el pasado mes de abril tras el escándalo del máster que obtuvo entre irregularidades y tras la publicación de un vídeo de 2011 en el que era retenida por un agente de seguridad tras supuestamente robar dos cremas en un supermercado. Su tuit ha generado un encendido debate entre quienes apoyan el tuit de la presidenta y los que lo critican.

Usted es fue una dirigente política que toreo a su población muy agustamente y como no los escuchaba pues se lo tuvieron que decir directamente, Willy Toledo es un actor no es lo mismo ni por asomo, usted se debía a su población.

Esa es su opinión... pero tan mal no lo haría como delegada de Gobierno cuando, tras presentarme después a unas elecciones, los ciudadanos me eligieron libre, democrática y mayoritariamente para gobernarles. Saludos????????????

Claro entonces no se sabía lo del máster

No lo has podido explicar mejor @ccifuentes. Para la izquierda solo hay un relato: el que a ellos le conviene. Y, si no, pues te insultan llamándote "fascistas" o cualquier otra cosa.

— Lorenzo Pérez Rojo (@Lorenescfan) 13 de noviembre de 2018