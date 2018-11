Toni Cantó trata de atribuir una campaña publicitaria privada al Ayuntamiento de Valencia y le llueven las críticas

“No dejes que la realidad te estropee un tuit”. Esta es la respuesta del diputado de Compromís, Joan Baldoví, a un tuit de Toni Cantó, en el que trataba de atribuir una campaña publicitaria privada al Ayuntamiento de Valencia.

El diputado de Ciudadanos publicaba este miércoles un mensaje en Twitter en el que mostraba un cartel publicitario en una marquesina del Ayuntamiento de Valencia. En él aparece tachada la palabra Flamenco, junto a la frase: “Es hora de cambiar los tópicos sobre España”. Cantó decía lo siguiente en su tuit: “Parece que al tripartito valenciano no le gusta el flamenco".

La campaña a la que hace referencia Cantó esta compuesta por carteles en los que están tachadas palabras como “Toros”, “Flamenco”, “Paella”, “Siesta” o “Playa”. Fue ideada por la agencia Aftershare, del conocido Risto Mejide, para publicitar los Premios Rei Jaume I, que la Fundación entrega a científicos por sus avances y aportación a la ciencia. La idea era “poner punto final a los tópicos sobre nuestro país en favor de nuevos conceptos vinculados a los proyectos de los ganadores de la presente edición”, tal y como explica la agencia en su web. Sin embargo, la campaña ha recibido numerosas críticas de algunos artistas y políticos. La Fundación Premios Rei Jaume I está constituida por la Generalitat Valenciana y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y Felipe VI es su presidente honorífico.

Las respuestas en las redes no se hicieron esperar y llegaron, además de los tuiteros, por parte de políticos como Baldoví, Mónica Oltra o el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset. Las respuestas incidían en lo mismo: la campaña no es del Ayuntamiento sino de la Fundación Premios Jaume I.

No dejes que la realidad te estropee un tuit. No, la campaña no és del ayto. de València, es de la fundación privada Premis Jaume I a científicos. Podemos opinar si es acertada o no, pero lo que es repugnante es mentir para envenenar la convivencia entre los pueblos. Disculpas? https://t.co/GsxOxNMcpE

— Joan Baldoví 😉 (@joanbaldovi) 14 de noviembre de 2018