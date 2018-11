¡Buenas tardes! Vamos con el habitual repaso a las noticias desde Twitter, el lugar más apropiado para indignarse con el mundo.

En un día en el que, además, se han caído Facebook e Instagram

Hoy es 20-N

¡HOY ES 20N! ME HE IDO A LA PELUQUERÍA A PONERME GUAPA PARA VISITAR A NUESTRO CAUDILLO EN SU VALLE. SI OS PILLA LEJOS TAMBIÉN VALE LA SEDE DEL PP.

— No Te Metas En Política (@NTMEP) 20 de noviembre de 2018

Coño, que me cierran el Valle. pic.twitter.com/E3VdJfdHwv

Para más señas, el aniversario de la muerte de Franco

Este no sé quién lo hizo, pero me encanta pic.twitter.com/IgyWnkPI5Y

Bueno, y también de Primo de Rivera

El fascismo está de celebración hoy

— The Raven (@the_raven77) 22 de junio de 2018

-Ni moda ni modo!, pero tú te has visto que facha?

-Francisco Franco Bahamonde! No irás a salir así, verdad?

Hasta la Virgen del Pilar se ha unido de forma involuntaria a las celebraciones

La virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser falangista y vivir como princesa. ????

— The Raven (@the_raven77) 20 de noviembre de 2018

Uno de los que han hablado ha sido Luis Alfonso de Borbón

Se os olvida que Luis Alfonso de Borbón lleva sangre Borbón y Franco. No le pidáis mucho a la criatura.

¿Cómo? ¿que alguien apellidado Borbón hace apología de un dictador? Asombrado me hallo.

Esta es una fecha que debe servirnos para no olvidar quién era y qué hizo ese señor bajito que hablaba inglés mal: un dictador golpista que asesinó a mucha gente

- El libro de cunetas, generalísimo. - Será de cuentas. - No, no. El de los fusilaos. - AJAJAJAJAJÁ. ¡Qué cachondo! pic.twitter.com/pTMW2Nm9vx

Bueno, bueno, que Franco también hizo cosas buenas

El caso es que, pese al revuelo y lo anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez, Franco ha vuelto a pasar otro 20-N en el Valle de los Caídos. ¿Será el último?

Un aniversario que, además, llega en pleno ascenso de la ultraderecha y en un momento en que los partidos de la derecha luchan por el voto ultra y xenófobo

— The Raven (@the_raven77) 20 de noviembre de 2018

No queda Franco ninio, solo PP, Cs y VOX. #20N pic.twitter.com/JNwXTF2VdM

¿Cómo es posible que tantos años después aún quede gente que hace gala de la ideología fascista? Algo hemos hecho mal

No olvidemos que cuando Franco se fue al hoyo, nos dejó colocado a su caddy. #20N pic.twitter.com/hXLuLH6ikZ

Pero bueno, aún hay esperanza para ellos

-El hecho de que las medusas han sobrevivido 650 millones de años a pesar de no tener cerebro, es una buena noticia para mucha gente..

Mientras, sigue el jaleo por la renovación del CGPJ después de que Cosidó dijera en un chat que con el acuerdo del PP y el PSOE iban a controlar la Sala Segunda desde detrás…

Cosidó intentó controlar el @Tremending desde atrás, pero como no pudo, se conformó con controlar la sala segunda del Supremo. https://t.co/DCuN1u4BQ6

Ahora el juez Marchena ha renunciado a presidir el Supremo y el CGPJ

Lo último es que Pedro Sánchez está pidiendo la dimisión de Cosidó y el PP da por roto el acuerdo del CGPJ. Tremenda liada.

Dice el PP que si no es para controlar desde detrás el poder judicial no le interesa negociar

Cosidó por el momento dice que no dimite. Veremos que pasa.

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

- ¿Que tal tu primer día de curro?

- No se, me da en la nariz que no voy a pasar el periodo de prueba. pic.twitter.com/mSzb2BTaoi

— ???????????????????????????? ???????????????? (@winston_lobo) 19 de noviembre de 2018