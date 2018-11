El líder de Falange aprovechó la retención de una chica de Femen para abusar de ella

Manuel Andrino, líder de la Falange, aprovechó los forcejeos que sucedieron a la interrupción de un acto en homenaje a Franco por parte de tres chicas de Femen con el torso descubierto para tocar un pecho a una de ellas.

Las feministas fueron brutalmente agredidas por los falangistas congregados en la Plaza de Oriente: las tiraron al suelo, las patearon estando indefensas, incluso recibieron bofetadas y escupitajos mientras los fascistas les gritaban de "zorras" y "Franco, Franco, Franco".

Un vídeo publicado en las redes sociales demuestra cómo Andrino, de forma consciente, va hacia una de las activistas y abusa de ella al tocarle un pecho mientras la empuja. Acto seguido, un agente de la Policía Nacional que ve el hecho se acerca a él y le quita inmediatamente la mano del cuerpo de la feminista.

El vídeo que demostra que l'home que va tocar els pits a una manifestant de FEMEN és Manuel Andrino, líder falangista, condemnat a 4 anys de presó per l'assalt a la delegació de la Generalitat a Madrid (Blanquerna). La "justícia" espanyola permet aquestes coses. pic.twitter.com/n2QoPX4Ktt — Miquel Strubell fill ???? (@miquelstrubell) 20 de noviembre de 2018

Los antecedentes de Andrino

El líder falangista tiene un expediente que no deja lugar a dudas de hasta qué punto puede llegar para extender su mensaje de odio hacia quien no comulgue con el ideario fascista y el nacionalcatolicismo. De hecho, tanto él como tres de los acompañantes con los que asaltó el madrileño centro cultural Blanquerna durante la celebración de la Diada en 2013 están condenados a penas de prisión que oscilan entre tres años y once meses y cuatro años y dos meses. Ninguno de ellos ha entrado aún en prisión debido a que la Audiencia de Madrid suspendió sus penas a petición del Tribunal Constitucional hasta que éste resuelva su recurso de amparo.

La Fiscalía le pide, también, tres años de prisión y una multa de 3.600 euros por el discurso que hizo en la celebración de un acto de homenaje a la bandera el 12 de octubre de 2013, en Montjuic, junto a Pedro Pablo Peña, presidente de la agrupación fascista Alianza Nacional. El Ministerio Público entiende que con sus mensajes incitaban al odio contra diferentes líderes catalanistas.

Andrino ya tenía en sus espaldas una condena por estafa que llevó a cabo en 2005 cuando hizo firmar a una anciana un documento con el que le traspasaba su vivienda inmediatamente, cuando la idea de la mujer era dejársela en herencia.

Además, en su historial también consta una detención en 2008 por intento de homicidio contra un policía local, al que supuestamente embistió cuando le pedía detener su vehículo.