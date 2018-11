Buenos días tremendings

Bueno menudo día… ¿Por donde empezar? Esta mañana han preguntado a Rivera si cree que Vox es un partido de extrema derecha y… bueno…

El líder de Ciudadanos ha respondido que ya si eso, que qué buena tarde se ha quedado y que la segunda ya tal

Después ha habido una liada parda en el Congreso

Rufián y Borrell han protagonizado una discusión y al final el diputado de ERC ha sido expulsado del Congreso

Vamos, un auténtico rifirrufi

Tenemos imágenes del momento

???? And… always look on the bright side of life…

Always look on the light side of life… ???? pic.twitter.com/M9bLo8u4dv

— unmundolibre (@unmundolibre) 21 de noviembre de 2018