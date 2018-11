Sigue la batalla electoral para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y la campaña de los diferentes partidos parece haberle cogido gusto a la ficción.

El primero en abrir la veda fue el líder del partido ultraderechistar Vox, Santiago Abascal, con un vídeo a caballo en el que llamaba a “la reconquista” acompañado por la música de El Señor de los Anillos. Un vídeo y una pose que desataron el cachondeo y que a muchos recordó más a Pasión de Gavilanes que a la obra de J. R. R. Tolkien.

????????????????"¿Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda?

Una fiera inquieta que me da mil vueltas..." ????????????????????????????

Nueva temporada de Pasión de Gavilanes, con Santiago Abascal. pic.twitter.com/pqMZzpDV8R

