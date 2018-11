La reciente imputación de Dani Mateo por su sketch de la bandera española ha suscitado el apoyo de muchos personajes públicos a través de sus cuentas de Twitter.

Algunos humoristas han querido mostrar su apoyo demostrando la ironía de la situación.

No solo deberíamos meter en la cárcel a @DaniMateoAgain sino a cualquiera que haya dicho alguna vez que "El MUNDO es un PAÑUELO", que es mucho más grave porque implica que te sonarías los mocos en el lugar donde todos vivimos, pero de eso no se habla. Puta vida, puto sistema.

Escritores, actores y artistas también se han visto sorprendidos por la decisión.

No soy muy de sonarme con banderas ni de herir sentimientos ajenos (y disculpen los ofendidos), pero no se me ocurre mejor manera de solidarizarme con @DaniMateoAgain, defender la menguante libertad de expresión y frenar el disparate judicial que vivimos. Va por usted, señor juez pic.twitter.com/QfhpUUzsvh

— Isaac Rosa (@_isaacrosa) 23 de noviembre de 2018