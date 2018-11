“El fascismo es algo muy grave que, por suerte, no existe en este país ni está permitido”. Son las palabras pronunciadas este sábado en La Sexta Noche por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que decenas de tuiteros están comentando. Rivera respondía a la pregunta de una periodista de La Sexta sobre el momento de tensión de la semana pasada en el Congreso y sobre el hecho de que Tardá le dijera que cada vez que desde Ciudadanos les llamen golpistas ellos les llamarán fascistas. En ese momento Rivera pronunció la citada frase.

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo que desmonta esta afirmación. En él aparecen imágenes de múltiples casos de manifestaciones y disturbios en España, algunos muy violentos, protagonizados por grupos de neonazis, fascistas y ultraderechistas. Concentraciones con simbología y saludos fascistas, apología del franquismo y gritos como el nazi “Sieg Heil”; “Puigdemont al paredón”; “Artur Mas, cámara de gas” o “Contra el coleta metralleta”. El vídeo también recuerda episodios recientes, como los golpes a las activistas de Femen durante un acto de Falange; y otros anteriores como el asalto a la librería Blanquerna.

Ayer en la sexta, @Albert_Rivera decía que en España el FASCISMO no existe, ni está permitido.

Muchos usuarios de las redes sociales también han publicado imágenes, vídeos y enlaces que desmienten la afirmación del líder del partido naranja.

Albert Rivera en la sexta noche: "El fascismo es algo muy grave que por suerte no existe en este país ni está permitido". pic.twitter.com/Qq3oZGZ2qo

Albert Rivera: "El fascismo no existe en España porque está prohibido" Bueno, también está prohibida la cocaína y es evidente que existe...

Albert Rivera: "En España no hay fascismo". pic.twitter.com/CROisLKrhe

Y el fascismo no existe... Y la tierra es plana. pic.twitter.com/6tHZFbMCgh

Que dice Jose Manuel Soto que el "Nacionalismo y el fascismo español" ... No existe ... son los padres. #FelizFinde #QuéHaríasConElValle pic.twitter.com/HiROOydq0R

???????????? Con este cómico me desternillo. Que el fascismo no existe en España, dice

#L6Nalbertrivera El señor Rivera dice que no existe fascismo en España. Vaya! Y esto qué es? Y este saludo? pic.twitter.com/G0ofi2RIIr

Según @Albert_Rivera en España el FASCISMO no existe

NO TE LO CONTARÁN LOS TELEDIARIOS Z

@Albert_Rivera ( el BLOQUEADOR) : "El fascismo es algo muy grave que, por suerte, no existe en este país ni está permitido" ????Y lo dice el que se ha negado a "condenar" el FRANQUISMO en el Senado. ????Cinismo y falsedad de este intento de político. pic.twitter.com/jD7A2mNqn0

Por suerte en España no existe el fascismo, podéis ir tranquilos.???????? pic.twitter.com/q20prbtrR0

El Fascismo no existe, he aquí la prueba pic.twitter.com/zeIlbvSyPn

Como Rivera me tiene bloqueado y no va a poder ver este tweet, se lo voy a mandar a sus compis @InesArrimadas y @ferdeparamo para q le digan que el fascismo en España si que existe. Que son esos que ellos no se atreven a definir la ideología. Sus amigos

pic.twitter.com/u1e9Ixp3CN

— Paco Bardes Panyagua (@PilotoRojo73) 24 de noviembre de 2018