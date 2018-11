Lunes

Comenzamos una nueva semana tras unos días de locura con el Black Friday y la negociación por lo del Brexit

Antes de empezar queremos lanzar una advertencia a la población: hay un vídeo musical nuevo de Leticia Sabater circulando por ahí

Se ruega a la ciudadanía que tome las medidas de protección necesarias y que tengan mucho cuidado. Luego no digáis que no os hemos avisado

Es espeluznante

Se titula "El Polvorrón"

Y además es un villancico

Y cuando creíamos que no podíamos ir a peor, va Paquirrín y cambia su imagen…

-Y las pastillas, Morfeo? -Me las he comío yo toas. pic.twitter.com/wsIvVN9FsE

En fin

Más cosas: el humorista Dani Mateo ha acudido hoy a un Juzgado donde estaba citado como investigado por un delito de ultraje a los símbolos de España y un delito de odio

Todo ello por el sketch donde se sonaba los mocos con la bandera de España

Vergüenza de país. Llevar un humorista a la Justicia por una broma con la bandera es no sólo un bochorno, también un paso más de la deriva autoritaria patriotera que sigue avanzando y aupará a la ultraderecha si no lo paramos. Al tiempo.

De verdad que no me puedo tomar en serio cualquier frase que incluya "sonarse la nariz con la bandera". https://t.co/MgNjzRQs1o

Bueno, en realidad ni se los sonaba, simulaba hacerlo porque era UN CHISTE, UNA BROMA. Una cosa que se hace para que la gente con un mínimo se inteligencia se ría

No, porque parece que hay gente a la que hay que explicárselo con un croquis

Y recordemos que ya tuvo que ir con el Gran Wyoming por otro chiste sobre el Valle de los Caídos

Claro que sí, nuestra Justicia va tan sobrada de tiempo y de prestigio que parece una buena idea llamar a declarar a un humorista por un chiste.

Dani Mateo se ha acogido a su derecho a no declarar. “Estamos llevando a un payaso ante la Justicia por hacer su trabajo”, ha dicho a la salida.

Allí un grupo de ultras ha ido a insultarle. Pero han tenido cuidado de insultarle en serio, que si hubiera sido un chiste igual acababan ante un juez

Qué manía con las banderitas, por Dios, que son un trozo de tela. Que un país es su gente, sus derechos o sus servicios sociales, y no veo a esta gente ofenderse cuando se suenan los mocos con estas cosas.

Acabo de escuchar a un policía decir que la bandera de España es "por la que nos levantamos cada mañana a las seis para trabajar". No, mira, tronco, yo me levanto a las seis porque no hay más cojones, no por tu banderita, chato.

— Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de noviembre de 2018