Una luz cegadora, un disparo de nieve y un desconcertante discurso de Abel Caballero. No es el primero ni será el último, aunque con cada uno de ellos el alcalde de Vigo se hace la competencia a sí mismo. En Galicia, el regidor socialista populista no tiene rival, como refleja este vídeo viralizado por Luís Pardo.

De Abel Caballero para el mundo... pic.twitter.com/XM1b9uA6AJ — Luís Pardo (@luipardo) 25 de noviembre de 2018

Hace un tiempo, advirtió a los vigueses de que fuesen haciéndose con unas gafas de soldador para que no fundiesen sus retinas con la iluminación navideña, envidia de Nueva York y otros poblachones metropolitanos.

Ojo a la enumeración de árboles, bolas (¡de doce metros de diámetro1), rótulos, guirnaldas, leds (¡nueve millones!) y demás parafernalia navideña.

‘En luces de Navidad, y en tantas y tantas cosas, somos los mejores del mundo’’ (Abel Caballero. Alcalde de Vigo. Emperador de la Ciudad Olívica. Y tantas y tantas cosas más) pic.twitter.com/kgPi8r5DeG — Gabriela (@gamalfer) 13 de septiembre de 2018

Ahora, durante la inaguración del lucerío, Caballero no sólo se ha dirigido a sus súbditos, sino también a los angloparlantes vigueses y de medio mundo. Mejor vean el vídeo y agudicen el oído, porque nosotros no hemos entendido nada, excepto un very welcome everybody here!

Qué raro suena a veces el gallego que hablan en Vigo. pic.twitter.com/mv9Q2gAmSM — Manuel de Lorenzo (@manu_delorenzo) 25 de noviembre de 2018

Ya se lo había advertido a los alcaldes de varias metrópolis (Londres, Tokio, París, Berlín y Nueva York) y de un par de aldeítas (Madrid y Barcelona). "¡Esto es el no va vas!", decía el, ojo, exministro. "¡Que se preparen!".

Esto se nos está yendo de las manos....https://t.co/hLWdMYwLIN — ????????????_???????????????? (@ARTOYOS) 20 de noviembre de 2018

Toda precaución de los alcaldes de las principales ciudades a uno y otro lado del charco ha sido poca…

agora falta que o alcalde de liverpool responda a don Abel cunha canción de A roda — patriciocaamañocasal (@patriciodefonte) 25 de noviembre de 2018

¿Galicia bilingüe? Gracias al alcalde vigués y su relaxing cup of happy Christmas, ¡Galicia trilingüe!

Relaxing Christmas in Príncipe street ????????‍♂️ https://t.co/BHnnpQuhPh — Diego Espiño (@EspinhoDiego) 25 de noviembre de 2018

A can de mor an de peich... https://t.co/vQJMinMC7z — Fran Hermida (@FranHermida1) 25 de noviembre de 2018

La culpa de todo la tiene YokoOno https://t.co/pelYTeNEqe — JesúsGallego (@JGALLEGOonfire) 25 de noviembre de 2018

Y ahora... ¡a por Pekín, Abel!