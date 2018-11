Muy buenas, hoy comenzamos el repaso a las noticias por la sección de Ciencia con un notición: un científico chino asegura haber creado bebés editados genéticamente. Las implicaciones que esto podría tener son inimaginables

Y otra noticia nos llega desde el espacio: ya tenemos otra sonda en Marte

A ver si la sonda esa respeta las costumbres de Marte y no va ahí solo por las ayudas.

Además lleva a bordo tecnología española...

Tenemos imágenes

Esto es una foto de la espumilla de un capuchino. A mí no me la cuelan con lo de Marte. pic.twitter.com/lKspbNwNhj

Como encuentren vida extraterrestre Donald Trump va a implosionar

Vamos con la actualidad del día: hoy hemos desayunado con un artículo en El Mundo de una periodista que califica Madrid Central de “gueto” en un artículo en que el que, además, habla del gueto de Varsovia

¿Está comparando que se limite el acceso de los coches al centro de Madrid con el encierro de medio millón de judíos en la Alemania nazi?

¿Qué está insinuando?

Es la absurdez es tal que no sabe uno ya qué decir…

Al final, el fondo del artículo es que está enfadada porque no puede ir hasta la misma puerta de un restaurante con su coche

Malas noticias para Cristina Cifuentes

La juez del caso máster procesa a la expresidenta madrileña por falsedad documental

Los que aplaudían a rabiar a Cristina Cifuentes hace poco no la conocen de nada.

Y Cifuentes sigue buscando su máster invisible: "Que no lo veo, que sigo abriendo cajas". pic.twitter.com/px7ppmrGj0

Vaya, hombre… Qué noticia más inesperada…

El CM del @ppmadrid borrando tuits en defensa de Cristina Cifuentes como si no hubiese un mañana. pic.twitter.com/TtDoWGXjLX

-Señor Casado, sobre el procesamiento de Cristina Cifuentes por el caso Máster

- Uy, me tengo que ir que hoy todavía no he sacado a ETA en la campaña pic.twitter.com/5hMpQeD4yp

