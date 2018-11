Josema Yuste critica a Dani Mateo por su ‘sketch’ y los tuiteros le recuerdan su gag de la mujer maltratada

Aunque parezca mentira, la polémica por el sketch humorístico de Dani Mateo en El Intermedio en el que simulaba sonarse los mocos con la bandera de España sigue aún viva. Lo que fue una representación humorística, que incluso ya se había hecho antes sin que pasara nada, parece haberse convertido en uno de los problemas del país.

Por si ya fuera poco los insultos y amenazas que está recibiendo el humorista y que este lunes tuviera que ir a un juzgado como investigado por un supuesto delito de ofensas y de odio por un chiste, ahora han llegado nuevas críticas.

Los últimos en sumarse al coro de críticos han sido el presentador y cantante Bertín Osborne y el humorista Josema Yuste. En una entrevista en Europa Press, Osbone aseguró: “Dani Mateo ha hecho una gilipollez y ahora tiene que pagar por haberla hecho”. "Será toda la vida el que se sonó los mocos con la bandera”, añadió.

El caso de Josema Yuste, exmiembro del duo Martes y 1,3 ha llamado aún más la atención por ser también un cómico con un pasado con gags de humor muy polémicos que, lejos de salir en defensa de su compañero de profesión ha cargado duramente contra él. “El gag de la bandera es una soberana gilipollez. Primero no tiene gracia ni talento y ofende a millones, entre ellos a mí”, aseguró en una entrevista en EsRadio.

???? Josema Yuste: "El gag de la bandera es una soberana gilipollez, y me ofende" #JosemaYuste pic.twitter.com/6vbNhGlPTW — esRadio (@esRadio) 29 de noviembre de 2018

Ambas opiniones han tenido un aluvión de respuestas en las redes sociales. En el caso de Yuste, muchos han recordado algunos de los polémicos gags de Martes y 13 en los que participó, como el que bromeaba con el maltrato a la mujer. En él, Yuste aparecía caracterizado como una presentadora que daba paso a “María Ascensión del Calvario, mujer maltratada por su marido”. Posteriormente, su compañero Millán Salcedo salía vestido de mujer con un moratón en un ojo diciendo: “Mi marido me pega”, todo entre las risas del público. En una entrevista en Público en 2016, aseguró que no se arrepentía de nada de lo que habían hecho “pero, visto con el tiempo, no hubiera hecho ese sketch”.

También le han recordado sus declaraciones cuando decía que “el humorista tiene que ser libre y hacer humor de lo que quiera”. Otros han recuperado una fotografía en la que aparece haciéndose una foto con dos personas en un bar repleto de simbología franquista.

Soy fan de Martes y 13 por eso me atrevo a decir que no está Josema Yuste precisamente en posición de hablar de humor ofensivo — Ache (@soynormal) 29 de noviembre de 2018

A Josema Yuste le ha ofendido lo de Dani Mateo con la bandera de España. Josema Yuste es el de Martes y Trece. ¿No te suena? Sí, hombre, que hacían aquella imitación de la mujer maltratada con la cara amoratada -mi marido me peggga-, que era muy simpaticona y no ofendía a nadie.. — gerardo tecé (@gerardotc) 29 de noviembre de 2018

Josema Yuste opina que el gag de la bandera de @DaniMateoAgain le ha parecido una soberana gilipollez y le ofende. Sí: Josema Yuste. — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) 28 de noviembre de 2018

Josema Yuste es el humorista de Schrödinger: Te defiende el humor sin límites y al mismo tiempo se ofende mucho por un gag. pic.twitter.com/Lhg2C6oGaV — El Jueves (@eljueves) 29 de noviembre de 2018

Josema Yuste se siente ofendido por el gag de @DaniMateoAgain. Muy bien, cada uno se ofende por lo que le da la gana, pero es sorprendente que lo diga Josema Yuste, probablemente el cómico español con más que perder si nos ponemos a hablar de los límites del humor. pic.twitter.com/AKLyYsNS2b — David Bravo (@dbravo) 29 de noviembre de 2018

Josema Yuste era el "cómico" que hacía humor sobre maricones y sobre mujeres maltratadas. Con gracia, con talento, nada ofensivo. https://t.co/in5czOlRg6 — Álvaro Lario (@AlvaroLario) 29 de noviembre de 2018

Josema Yuste de Martes y 13. El que hacía broma con las mujeres maltratadas, con las amas de casa ludópatas y con los parados...dice que no se puede bromear con la bandera, que ofende. pic.twitter.com/7qLdxfFQse — Cris ???? (@gallifantes) 29 de noviembre de 2018

¿En qué quedamos Josema Yuste, el humor ofende o no? ¿A banderas sí y a mujeres maltratadas no? A ver si tenemos un poquito de coherencia. Por cierto, estas declaraciones las haces en el programa de Federico Jiménez Losantos, que como todos sabemos es un ejemplo de respeto. pic.twitter.com/zNnka07Jh4 — El Cuñadómetro (@cunadometro) 29 de noviembre de 2018

Qué os ofende más? ???? Josema Yuste haciéndose una foto en un restaurante franquista ❤️Dani Mateo haciendo el gag de sonarse los mocos con la bandera. pic.twitter.com/PBZv0karCg — Escipión el Africano ???? (@rabodetoro76) 29 de noviembre de 2018

A Josema Yuste le ha ofendido el gag de la bandera. pic.twitter.com/STvHMAzyur — Concejala D Festejos (@Concejajala) 29 de noviembre de 2018

Es mucho mas gracioso y menos ofensivo el sketch de la bandera de Josema Yuste que el de Dani Mateo. pic.twitter.com/Gj8QujkNkA — Dios (@Sr_Dios) 29 de noviembre de 2018

Josema Yuste va diciendo en cada sitio lo que quieren oír. Ese es el nivel. pic.twitter.com/s3cHhKg6AI — Riau (@xaviconde) 29 de noviembre de 2018

¿Qué chaqueta se pondrá mañana Josema Yuste? pic.twitter.com/ddru7eT0K3 — Javi Gonzalez ???? (@javigc89) 28 de noviembre de 2018

Si Bertín Osborne tuviese que pagar cada vez que hace/dice una gilipollez no se iban a vender suficientes jamones Navidul ni mejillones Cuca para pagar su deuda https://t.co/2G6zo1ZZa9 — ZASCA (@ZASC4) 29 de noviembre de 2018