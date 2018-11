Es conocida la afición de los miembros del Partido Popular por meter a ETA en la ecuación para criticar todo lo que no les gusta. Han recurrido a la banda terrorista para criticar a Zapatero, a Podemos, los escraches, el aborto, la PAH... Si no les gusta, no tienen ningún rubor en compararlo con ETA. Esto también ha ido mutando y, poco a poco, la estrategia ha pasado por comparar a sus adversarios con el comunismo, el independentismo o con Venezuela.

Sin embargo, hoy el diputado del PP, Rafael Hernando, no se ha decidido por ninguno y ha optado por… utilizarlos todos.

No votar al PP el domingo es facilitar que sigan gobernando en Andalucía tras cuarenta años los “sociolistos”. Aliados en Madrid de los independentistas que quieren destruir España, de los viejos amigos de la ETA, y asociados a los comunistas bolivarianos de Podemos. — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 29 de noviembre de 2018

En un tuit, que los tuiteros han definido como un “perfect”, Hernando habla de las elecciones en Andalucía y recurre, en un sólo mensaje, a “los sociolistos”, los “independentistas” que quieren “destruir España”, a “los viejos amigos de ETA” y a los “comunistas bolivarianos de Podemos”.

Un ejercicio de contorsionismo dialéctico (y moral) al alcance de muy pocas mentes que las redes han celebrado con humor:

Madre del amor hermoso! Y lo habrá dicho sin respirar, acabando con un suspiro de satisfacción y una sonrisa ???????????? — Pucho ???? (@puchovic) 30 de noviembre de 2018

Echo en falta un segundo tuit del mismo tipo, algo así como “no votar al PP es dar de lado a los herederos del franquismo, la derecha más extrema, más caduca y casposa... ah, no, q está tb Cs o VOX”... será q se quedó sin batería y se lo pensó una vez (2 es un gran esfuerzo) — David Bollero (@dbollero) 30 de noviembre de 2018

Por 1€ más mete al ISIS y crea tu menú XL — Sergi (@_ssergii_) 30 de noviembre de 2018

Un mensaje muy centrado en Andalucía. Sólo te ha quedado nombrar a la provincia de Irán. — S e r g i o . (@strmn13) 30 de noviembre de 2018

Con este mensaje, razonado, profundo y lleno de propuestas para Andalucía,los andaluces necesitarían dos jornadas de reflexión para digerirlo. Asi le va a ir a su partido! Continúe dándole al "magin" para seguir siendo un meritorio util. #FelizViernes — Gregorio Maroto (@GregorioMaroto1) 30 de noviembre de 2018

Venezuela, ETA, independentismo, etc pura demagogia teniendo en cuenta los problemas reales que tiene la gente, como pueden ser el paro, la vivienda, la sanidad, la enseñanza, etc. Señor Hernando, una pena usar recursos tan pobres después de tantos años de parlamentarismo.. — John Rom (@BirortoJoe) 30 de noviembre de 2018