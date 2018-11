Llegó el día

Madrid Central ha arrancado este viernes…

Por lo que sabemos, el apocalipsis que preveían PP y Ciudadanos de momento no se ha producido

No se ha abierto el suelo bajo nuestros pies, no se ha convertido el agua en sangre ni se ha escuchado ángeles tocando la trompeta

Me acaba de llegar esta imagen de los conductores en #MadridCentral . La que has liado, @ManuelaCarmena . pic.twitter.com/sgl3I5lV2h

Y desde aquí, si miramos por la ventana, la Gran Vía de momento no se parece al gueto de Varsovia….

Al final resulta que sólo era restringir el acceso de los coches a la almendra central de la ciudad, como se había dicho que iba a ser…

Me parece fatal no poder llevar a los hijos que no tengo en el coche que no sé conducir al colegio que no hay en Gran Vía.

— Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 30 de noviembre de 2018