Buenos días, tremendings

Ayer se entregó el balón de oro a Luca Modric. ¡Felicidades Luca!

En esta ocasión también hubo una ganadora, Ada Hegerberg. Ojo a la primera pregunta que le hicieron: ¿Sabes hacer twerking?

But can you twerk? pic.twitter.com/jR4yVfc6sH

Sure, fly a plane, but can you twerk? pic.twitter.com/SgKJ4s8v9F

— Modha (@Modhabobo) 4 de diciembre de 2018