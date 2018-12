Buenos días

Cuando despiertas el miércoles del puente y recuerdas que trabajas el viernes. pic.twitter.com/c9NHrqS6jw — SR.VEGETAL (@mejorchef) 5 de diciembre de 2018

Estamos ya a 5 de diciembre…

-¿Qué día es hoy?

-Hoy es el día del Juicio Final.

-No, pero de número. — BING (@Palasrrisas) 20 de noviembre de 2017

Empiezan las cosas típicas de la Navidad

-Ya está llamando la gente que no te llama el resto del año, puta Navidad.

-Paco, son los de Endesa, que debemos cnco recibos.

-Hipócritas. — Hank Solo (@Hank_Solo) 5 de diciembre de 2018

Vuelven las luces de Navidad a las casas. Vuelven los incendios. — El bueno de Sketchy. (@sketchproduce) 4 de diciembre de 2018

A ver quién aguanta en la cena de Navidad ahora al que predijo el ascenso de la ultraderecha. — Xabibenputa (@Xabibenputa) 4 de diciembre de 2018

5 minutos después de abrir el grupo de Whatsapp "CENA NAVIDAD 2018": pic.twitter.com/uuTDcNoPyy — Dani Bordas (@DaniBordas) 1 de diciembre de 2018

Vamos con las noticias: el TSJN mantiene la polémica condena de 9 años a 'La Manada': no ve agresión sexual

Confirman la sentencia a "La Manada" sólo por abuso sexual. pic.twitter.com/Qvsus6kCcr — Javier Durán (@tortondo) 5 de diciembre de 2018

Los jueces nos están diciendo que si charlamos, bebemos, bailamos o nos besamos con un tío, en cierto modo estamos consintiendo cualquier cosa que ocurra después. Y no. La Manada no abusó, violó. #SoloSíEsSí https://t.co/TYrQZHQ8oi — Protestona (@protestona1) 5 de diciembre de 2018

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra absuelve a la víctima de la manada por dejarse violar, si ésta promete no volver a las andadas. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de diciembre de 2018

Ya era hora de que la manada acabara en su lugar, una jaula. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 5 de diciembre de 2018

Según la sentencia sólo fue “abuso” sexual

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma sin unanimidad la pena de nueve años por abuso sexual a 'la manada'.

Pues votar a vox y serán 0.

NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN. — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 5 de diciembre de 2018

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra no ve agresión, sólo ve españoles. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de diciembre de 2018

Por el momento siguen en libertad

Los miembros de la manada podrían seguir en libertad al no haber riesgo de que pongan urnas en la calle. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de diciembre de 2018

Vaya

Trátame como trata el Tribunal Superior de Justicia de Navarra a los miembros de la Manada. — Doña Ángela ???????? (@GobernoAlem) 5 de diciembre de 2018

Mientras, seguimos en shock con lo de Vox en Andalucía

Miles de neonazis llegan a España por el efecto llamada de VOXhttps://t.co/BkQI66GL5r — El Jueves (@eljueves) 5 de diciembre de 2018

Ahora mismo exhuman a Franco y le dan dos ministerios. — Moe de Triana (@moedetriana) 5 de diciembre de 2018

Menudo regalito por Navidad

Españooooooooles, ya tengo listo vuestro regalito navideño...

¿Que será, que será?

Que nervios, ¿eh? pic.twitter.com/GNXDfed0gM — Doña Ángela ???????? (@GobernoAlem) 4 de diciembre de 2018

Si es que les ha felicitado hasta uno del Ku Klux Klan...

Y ahí están algunos, blanqueando su discurso

Estoy observando un fenómeno curioso. Gente de derechas que asegura no haber votado a Vox, ni simpatizar con ellos, se siente un poco en la obligación de defenderlos cuando se les define como ultraderechistas. Y no lo entiendo. — Juan Noesporpresumir (@N0ESP0RPRESUMIR) 4 de diciembre de 2018

QUE LOS HA FELICITADO EL PUTO KU KLUX KLAN, ME CAGO EN MI VIDA!!! — Juan Noesporpresumir (@N0ESP0RPRESUMIR) 4 de diciembre de 2018

Tenéis tanto racismo, tanta xenofobia, tanta homobia y misoginia interiorizada, que como en programa de VOX no pone "matar negros y maricones y las mujeres a la cocina", NO LO VEIS. — La Peich (@_Peich) 5 de diciembre de 2018

Algunos medios también

Los medios de comunicación cuando hablan de Podemos / los medios de comunicación cuando hablan de Vox #AbascalAR pic.twitter.com/kdVznUPkjV — Said (@saitoel) 5 de diciembre de 2018

Mientras, PP y Ciudadanos se están pensando formar Gobierno gracias a sus votos o incluso con ellos. Y hasta Manuel Valls dice que eso no puede ser. Se acaba de dar cuenta de cómo se las gastan en el centro español

ÚLTIMA HORA: Ciudadanos investiga si Manuel Valls es un infiltrado de extrema izquierda. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de diciembre de 2018

Y sobre los pactos en Andalucía, hoy aviso de @manuelvalls a Ciudadanos: pactar con Vox es impresentable. Atentos a lo le han respondido desde Ciudadanos. — Helena Resano (@helenaresano) 5 de diciembre de 2018

Manuel Valls, en modo ‘pero dónde me he metido’ desde el domingo. ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ https://t.co/GLLdiH4g5d — Virginia P. Alonso (@Virginiapalonso) 5 de diciembre de 2018

Ahí están negociando muy fuerte

Mientras, muchos están pensando cómo se puede combatir a la extrema derecha

El fascismo se combate con reiki, mediante la imposición de manos en la zona del cuello. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de diciembre de 2018

¿Es aquí para ser la tumba del fascismo? pic.twitter.com/uZ9sRuKIjg — ácido (@acidoenlared) 4 de diciembre de 2018

– Abuelo, cuéntame cómo luchabas contra el fascismo.

– Tuiteando desde el sofá.

– ¿Todo el día?

– Menos cuando mi madre me gritaba que hiciera la cama.

– No me lo creo.

– Bueno, también paraba para comer.

– ¿Y eras muy joven?

– 44 para 45. pic.twitter.com/7PRs5rDERl — Craich (@ACraich) 5 de diciembre de 2018

{\__/}

( • . •)

/ >♥️ ¿Quieres esto? {\__/}

( • - •)

♥️< \ Di primero que odias a VOX — laquintacolumna (@laquintacolumna) 5 de diciembre de 2018

Lo importante es la responsabilidad. Hablar con seriedad de ello y sin populismo

Veo que están recurriendo a los expertos en sentido común para hablar de Andalucía pic.twitter.com/yumI53dvDL — El Hematocrítico (@hematocritico) 5 de diciembre de 2018

Ahora hablan hasta de cerrar Canal Sur...

Cierran Canal Sur y abren Canal UltraSur. https://t.co/iYNiWQuEW5 — Kaco (@KacoForns) 5 de diciembre de 2018

Cerramos "Canal Sur" y aprovechamos la frecuencia para poner el NO-DO. ¡¡Llamadme visionario!! — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 5 de diciembre de 2018

Para cerrar Canal Sur hay que modificar los art. 210-15 del Estatuto de Autonomía. Para modificar el estatuto hay que disolver el Parlamento y convocar un referéndum para que los andaluces lo ratifiquen. Vamos, que no engañéis al pueblo con promesas imposibles. https://t.co/kpYTegouNm — Nico (@Nicormg) 5 de diciembre de 2018

Vox no quiere cerrar Canal Sur porque sea un gasto o porque funcione mal (que funciona). Es porque Canal Sur significa que Andalucía existe y es diferente. Y ellos quieren UNA España LIBRE de autonomías y con uniformidad GRANDE. — gerardo tecé (@gerardotc) 5 de diciembre de 2018

¿De verdad el PP se atrevería a convocar un referéndum para modificar el Estatuto de Autonomía de Andalucía con el fin de cerrar la radiotelevisión pública? Es la única forma legal que tiene para acabar con Canal Sur. https://t.co/OmeRzMhPm2 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 5 de diciembre de 2018

Esperemos que su mensaje no cale. Los argumentos en su contra son sencillos:

Una cosita que quería decir: pic.twitter.com/p9Dp3gyWTD — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) 4 de diciembre de 2018

En fin, pinta mal. A ver qué pasa

Por cierto, hoy ha salido una nueva encuesta del CIS: mantiene a Sánchez 12 puntos por encima del PP

¿Alguien sabe a qué número de lotería de navidad juega El CIS? Es para un enemigo. — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) 5 de diciembre de 2018

El CIS otorga al PSOE 678 de los 350 escaños del Congreso. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de diciembre de 2018

Una encuesta del CIS dice que hoy no voy a dormir la siesta. — Profeta Baruc ???????? (@Profeta_Baruc) 5 de diciembre de 2018

Hoy toca el chiste del CIS — Carl Winslow (@CarlWinslou) 5 de diciembre de 2018

Una encuesta del CIS publicada hoy pronostica que Susana Díaz ha conseguido mayoría absoluta. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 5 de diciembre de 2018

Algunos ponen en duda su fiabilidad

El CIS tiene la misma fiabilidad que el horóscopo de la Ragazza. — laquintacolumna (@laquintacolumna) 5 de diciembre de 2018

La cocina del CIS. pic.twitter.com/WXBwcgG6KP — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 5 de diciembre de 2018

El CIS, el que daba un escaño a VOX en Andalucia, es una herramienta fiable, muy fiable y mucho fiable. — Doña Ángela ???????? (@GobernoAlem) 5 de diciembre de 2018

Rídiculo lo del CIS de ahora, vale. Pero oye, que el CIS también dijo, por ejemplo, que Mayor Oreja lehendakari. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 5 de diciembre de 2018

Y es que fue realizada antes de las andaluzas. La verdad es que ahora igual no tiene mucho sentido

Le llaman encuestas del CIS porque Internet Explorer ya estaba cogido. — clausman (@cl4usman) 5 de diciembre de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Cuando te explican el problema VS cuando te sacan a la pizarra a hacer el problema pic.twitter.com/18hxLWRpFp — ???????????????????????????? ???????????????? (@winston_lobo) 4 de diciembre de 2018

¡¡JODER!!

YO QUIERO UN PALO DE ESOS pic.twitter.com/Hjgah6r6bO — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 5 de diciembre de 2018

–Este se ha fumiau toda la hierba

–pollo creo que está loco pic.twitter.com/m42xUqC51T — Tarantwitno (@Tarantwitno) 5 de diciembre de 2018

-¿Eres tú el músico que no sabe solfeo?

-Re — ️️️️️️️️️️ (@PiruYT) 2 de junio de 2014

Inés Arrimadas tiene más identidades que Mortadelo. pic.twitter.com/60kdWKuOsR — V????????????????????M???????????????????? (@ViktorMedina) 2 de diciembre de 2018

-Me he encontrado un runner moribundo en la calle

-Y QUÉ TE HA DICHO?

-Párame la aplicación que me sigue contando el tiempo — Chola de Veroño ???? (@choladominguez) 25 de noviembre de 2016

???????? Vale, una cerveza y me voy.

???????? Vale, una cerveza y me voy.

???????? Vale, una cerveza y me voy.

???????? pic.twitter.com/sXkqOFsPFM — Zarathustra Callao (@soloparatuitear) 1 de diciembre de 2018