Pablo Echenique comparó este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, con Torrente, el personaje de ficción facha, machista y xenófobo de las películas de Santiago Segura.

En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, el Secretario de Organización de Podemos fue cuestionado sobre el presidente del partido ultraderechista y respondió así: “Creo que el señor Abascal es un poco como Torrente, que da risa pero también da miedo, si uno se lo imagina gobernando”.

También este miércoles, Echenique compartió el vídeo de su intervención en su cuenta de Twitter, donde volvió a hacer la comparación:

Tras ver su mensaje, ha salido a responderle, también en Twitter, Santiago Segura. El actor y director que dio vida a Torrente ha asegurado: “Mira si da miedo, que estaba escribiendo “Torrente presidente” y lo he dejado para no dar ideas”.

Mira si da miedo, que estaba escribiendo “Torrente presidente” y lo he dejado para no dar ideas ????????

Posteriormente, Segura ha afirmado que “no aceptar los resultados de unas elecciones democráticas por mucho que nos contraríe el resultado, tampoco es algo que me tranquilice” y ha comenzado a debatir con algunos usuarios:

A ver, un Torrente en un parlamento o en un gobierno, da, efectivamente, miedo. No aceptar los resultados de unas elecciones democráticas por mucho que nos contraríe el resultado, tampoco es algo que me tranquilice...

A ver, Santiago, hay cosas que no se pueden ni aceptar ni respetar. Vox es una de ellas. De demócratas no tienen nada.

Yo no he insultado a nadie, he respondido a un comentario. No se lo que lee la gente. Imaginarme a Torrente en el gobierno me daría pánico, solo eso.

No creo que alguien racista, machista y alcoholico pudiese ser un buen gobernante.

— Santiago Segura (@SSantiagosegura) 5 de diciembre de 2018