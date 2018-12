La descacharrante historia de Álvaro de Marichalar: “Los Mossos me pincharon adrenalina en los pulgares para matarme”

"Los Mossos me pincharon adrenalina en los pulgares para matarme de un infarto”. Es la extraña denuncia del empresario Álvaro de Marichalar, hermano de Jaime de Marichalar, durante una entrevista en El Español. “Estoy seguro de que querían matarme con adrenalina. Los mozos me inyectaron adrenalina para matarme de un infarto”, asegura.

Marichalar fue detenido por desobediencia y resistencia a la autoridad, después de enfrentarse a un grupo de agentes que le habían introducido en el Palau de la Generalitat para evitar que tuviese un choque con manifestantes independentistas

En otra parte de la entrevista, sin embargo, habla de cómo dos mossos le rescataron hace pocos días cuando huía corriendo mientras era perseguido por decenas de encapuchados. “¿Pero no decía que fueron los Mossos quienes intentaron matarle?”, pregunta el entrevistador. Marichalar responde así: “El cuerpo está dividido entre quienes defienden la Constitución y los que no”.

La descacharrante denuncia del empresario ha provocado un torrente de reacciones, la mayor parte de ellas irónicas:

7 años: "El profe me tiene manía"

17 años: "Me echaron algo en la bebida"

37 años: "Eso no es mío, me lo han metido en el bolsillo"

57 años: pic.twitter.com/emIJd0zAC6

— Proscojoncio (@Proscojoncio) 9 de diciembre de 2018