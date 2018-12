No es una parodia, es Teodoro García defendiendo a gritos la “tradición” española del árbol de Navidad

Seguimos asistiendo atónitos a la batalla entre las derechas por ver quién es el que más defiende ese discurso de sobre-exaltación del patrioterismo y de “las tradiciones” y costumbres que ellos consideran comunes a todos los españoles, sin acabar de explicar por qué hace falta defenderlas. Una pelea a la que el Partido Popular de Pablo Casado se ha entregado con devoción.

Hace tan sólo un par de semanas, por ejemplo, Teodoro García Egea publicaba en Twitter una poesía sobre defensores de España y traidores que Vox utiliza en sus brindis, y el mes pasado publicaba un poema franquista para definir España apelando a la raza o la religión.

¡Por España!

y el que quiera defenderla honrado muera;

y el que traidor la abandone no encuentre quien le perdone,

ni en Tierra Santa cobijo,

ni una Cruz en sus despojos,

ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos.

Diego Hernando de Acuña, Capitán de los Tercios de Flandes pic.twitter.com/L14UuT5ker — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 1 de diciembre de 2018

Este mismo sábado el secretario general del Partido Popular volvió a la misma estrategia y pronunció un encendido discurso en Murcia ensalzando… el árbol de Navidad, el Belén, la Semana Santa, la caza y los toros. Todo en uno.

“Nosotros celebramos la Navidad, ponemos el Belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones…] ¡Y al que no le guste que se aguante!”, aseguró, flanqueado por banderas de España. Y continuó, entre gritos: “¡Porque nosotros somos españoles y celebramos la Navidad y la Semana Santa. Y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores! ¡Y defendemos la caza! ¡Y al que quiera ir a los toros que vaya y al que no le guste que no vaya! ¡Ya está bien!”.

Somos españoles y estamos orgullosos de nuestras tradiciones, celebramos la Navidad, ponemos el Belén y el árbol. Nadie nos puede dar lecciones de como defender a España, a nuestros empresarios, colectivos, agricultores..., en definitiva, de defender todo lo que nos une. pic.twitter.com/yZ87tqMX3u — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 8 de diciembre de 2018

Un discurso, por cierto, muy similar al que defiende Vox en su programa electoral, y ha propagado durante las elecciones Andaluzas:

3. El respeto a sus tradiciones como la Semana Santa, la caza y la tauromaquia. — VOX ???????? (@vox_es) 3 de diciembre de 2018

Su encendido discurso ha provocado carcajadas y bromas de todo tipo, e incluso alguno se ha preguntado si se trata de una parodia:

Has obviado un dato importante, Teodor(*): ¿los regalos de Navidad los recibís en Navidad o el día de Reyes?#TestDelEspañol100x100 (*) Teodoro en catalán. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 8 de diciembre de 2018

Defender a España poniendo el Belén. — Mayte G (@mayteconigriega) 8 de diciembre de 2018

Se puede ser y sentirse español pero no hacer el ridículo. — Robert Bordells (@RBordalas) 8 de diciembre de 2018

Lo escuché en las noticias en televisión, y no podía creer que una persona adulta dijera semejante cosa, y digo cosa, por que no se como definirlo. Si eso es lo que entiende el PP por tradicones españolas, entonces España no es un país. — Perru con gafes #Oficialidá (@Xusticieru) 8 de diciembre de 2018

Sois una parodia. — Carlitostion (@carlitostion) 8 de diciembre de 2018

Lo que os une es la destrucción de discos duros y los recortes. — Gaspar Rey (@MazoDePatriota) 8 de diciembre de 2018

Hola Teodoro, qué tal... Que mira, una cosa... El belén tiene origen en Nápoles y se lo trajo aquí Carlos III, que fue rey de España pero reinó antes allí. Ah, y era francés, un inmigrante vaya. Qué cosas — Marcos Pereda (@MarcosPereda2) 9 de diciembre de 2018

DE-MA-GO-GIA — Paco Viudes (@pacoviudes) 9 de diciembre de 2018

Los ateos que viven en España, han nacido en España, trabajan en España, pagan sus impuestos en España, tenemos nuestras viviendas en España.... no somos españoles? — Paqui Muy ROJA (@rojasocialista) 8 de diciembre de 2018