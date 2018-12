Nada más y nada menos que tres euros la hora por dar clases particulares de inglés a tres niños. O lo que es lo mismo, un euro la hora por alumno. Es la humillante oferta que de empleo que un tuitero leonés ha denunciado en la red. Su mensaje se ha hecho viral y tiene más de 9.000 retuits y 17.000 “me gusta”. Además varios medios ya han recogido la historia.

En su tuit, Albertín RP (@AlbertoRamosPre) colgaba una foto en la que puede verse una conversación por mensajería con un padre o madre. Tras pedirle unas clases de inglés para sus tres hijos, de 6, 9 y 12 años pasa a hacerle una oferta: “Te puedo ofrecer 3 euros la hora, sé que no es mucho pero bueno, como no estás en otra cosa y seguro que por Ponferrada encuentras poco, pues algo es algo”. En su mensaje, @AlbertoRamosPre resume su parecer: “Particulares a 3 chavales, 3€ la hora y me hace un favor. Con dos cojones”

Particulares a 3 chavales, 3€ la hora y me hace un favor. Con dos cojones. pic.twitter.com/eZ6pWa6DmD — Albertín RP (@AlbertoRamosPre) 6 de diciembre de 2018

“Uno se siente bastante humillado cuando consideran que su trabajo vale 1€/hora/niño”, considera en otro mensaje.

El tuit ha tenido decenas de respuestas y su autor ha confesado estar “desbordadísimo”. Además se ha formado un hilo con las respuestas, en las que muchos internautas están dando su opinión y otros educadores y profesionales han confesado otras ofertas indignantes que han recibido por sus servicios.

Me parece increíble que, simplemente, se hayan atrevido a ofrecerertelo.Hemos pasado de puntillas sobre el tema principal que subyace que es que el oferente es oro y tú, una mierda. La deriva normal, hubiera sido, si te valoran mínimamente, preguntarte por tus honorarios — Jesus Bardon (@jesbardon) 7 de diciembre de 2018

Sí, precisamente es eso, uno se siente bastante humillado cuando consideran que su trabajo vale 1€/hora/niño, y encima verbalizando que es lo que hay y que tienes que tragar porque es eso o nada, y que encima parezca que te están haciendo un favor. — Albertín RP (@AlbertoRamosPre) 7 de diciembre de 2018

no te creas @AlbertoRamosPre, esto también pasa en la informática... que te intentan liar con ver si les puedes "echar un vistacillo" a su ordenador a cambio de nada. Hay un dicho "ante el vicio de pedir, la virtud de no dar". — Trinchera Cultural (@trincheracult) 8 de diciembre de 2018

No sé como están las cosas allí. Pero en Bilbao al menos, un alumno 10€/h y grupos mínimo 15-20. — Capitán Patapalo (@PatapaloCaptain) 7 de diciembre de 2018

Yo en Oviedo 7-8€/hora/niño mínimo, Ponferrada un poco menos porque a ver... pero vaya, 1€/h/n es directamente humillante. — Albertín RP (@AlbertoRamosPre) 7 de diciembre de 2018

Sin duda, es reírse de tí. Aunque también te digo, yo en determinados casos he aceptado sueldo más bajo en compensación de una extra cuando acaben el curso si es que aprueban. Hay que comprender el contexto familiar, aunque este no es el caso vaya xD — Capitán Patapalo (@PatapaloCaptain) 7 de diciembre de 2018

El contacto llega por una conocida que tengo en un cole concertado al que van los guajes, los padres ambos son funcionarios, no creo que precisamente el problema sea el dinero, pero ya el propio mensaje es una declaración de intenciones: o tragas o tú verás. — Albertín RP (@AlbertoRamosPre) 7 de diciembre de 2018

Y es que sinceramente, estoy preparando oposiciones (así que sí estoy en algo), mi intención era trabajar de profe o de particulares en todo caso, no necesito estrictamente el dinero (afortunadamente), y 48€/mes no me sacan de nada en absoluto para el trabajo que es. — Albertín RP (@AlbertoRamosPre) 7 de diciembre de 2018

Aunque no se esté en otra cosa, con ese dinero no ganas ni para el desgaste de zapatos... — Miss Lo Que Surja ???? (@missloquesurja) 7 de diciembre de 2018

Y lo de que no estoy haciendo nada es un invent que se sacó ella del moño, compañera del tuiter Miss Lo que Surja, que estoy preparando oposiciones y eso es una COSA. Pero bueno, todo el final del último mensaje es delirante... — Albertín RP (@AlbertoRamosPre) 7 de diciembre de 2018

Menos mal que te avisa que no es mucho, por si no te habías dado cuenta. — Inma Díaz (@inmacoruna) 7 de diciembre de 2018

Te ofrezco una mierda porque puedo intentar aprovecharme de ti y tal — AlayA Ladycat (@MuerdemeTu) 8 de diciembre de 2018

Me pregunto si no pensará que, en un futuro, igual a sus hijos les ofrecen el mismo dinero para enseñar a otros. Porque esto lo hará por ellos, ¿no? Para que el día de mañana tengan eso en el currículum. ¿No se da cuenta de que tira piedras en su propio tejado? — Ovi ????️‍???? (@Ovi_Master) 8 de diciembre de 2018

