Ya se acerca la Navidad. Sabéis lo que se os viene, ¿no?

Si en la cena familiar de Nochebuena coinciden un independentista, un unionista, un votante de VOX y otro de Podemos, el Belén se monta solo. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de diciembre de 2018

Miércoles de sesión de control al Gobierno en el Congreso. Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo día 21 una subida del 22% del salario mínimo interprofesional

Si no te alegras de la subida del SMI a 900 es que entiendes la política como un arma para atizar en la cabeza al contrario y no como una herramienta transformadora para mejorar la vida de toda la sociedad. — CeяvantesFAQs FEM (@CervantesFAQs) 12 de diciembre de 2018

Salario Monárquico Interprofesional, SMI a 900 euros. pic.twitter.com/s6gi08tfHd — Javier Durán (@tortondo) 12 de diciembre de 2018

-¿A dónde vamos a llegar si se sube el SMI a 900 euros?

-¿Al fin de mes?

-Intolerable — El Majara de Turno (@majara0) 12 de diciembre de 2018

La subida del SMI a 900 € y lo que no dijo Pablo Casado. pic.twitter.com/jX91huqdJM — El_TylerDurden (@El_TylerDurden) 12 de diciembre de 2018

- Señor Casado, ¿qué opina de la medida del Gobierno de subir el SMI a 900?

- Que es un disparate. Exigimos saber ya los nombres de esos 900. pic.twitter.com/ODIIgFVYoO — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 12 de diciembre de 2018

A la derecha no le mola la medida. Todo lo que no lleve una bandera no les emociona demasiado.

Los españoles primero a no ser que quieran que se suba el salario mínimo. — Moe de Triana (@moedetriana) 12 de diciembre de 2018

Si te indigna que la gente que cobra menos, cobre un poco más; igual eres un poco clasista y también lo puto peor como persona. SMI a 900 euros. — Javier Durán (@tortondo) 12 de diciembre de 2018

Las derechas tienen una Alternativa al SMI a 900#Felizmiércoles pic.twitter.com/ujLd6gOsck — Sr mesuda (@ElMesuda) 12 de diciembre de 2018

Rivera está confundido con este asunto…

Macron sube el SMI 100 euros. A Rivera le acaba de explotar la cabeza. — Begotxu (@BegotxuBoo) 10 de diciembre de 2018

- Maemía lo de Francia.

- 1600€ no puede ser.

- Hay que inventar algo rápido.

- Que a los dinosaurios también les subieron el SMI.

- Igual no cuela.

- ¿Venezuela?

- No sé.

- ¿Estanli?

- Se dice Estalin.

- Eso.

- No sé, quizás valga.

- Aguántame el cubata. pic.twitter.com/FyImgyscB3 — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) 11 de diciembre de 2018

El SMI será de 900 euros. Vamos que tampoco es para fliparse

El SMI subirá a 900€. Ya casi estamos a la par con Francia, que lo va a subir a 1.600€. — El Jueves (@eljueves) 12 de diciembre de 2018

Hay asalariados que lo critican y todo

Los que no se alegran de la subida del SMI a 900 se pueden quedar como estaban y nos repartimos su parte. Votos a favor? — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 12 de diciembre de 2018

Y mientas en Francia van por los... 1.600. Vaya, vaya...

En España también nos van a subir el salario mínimo interprofesional a 1600€/mes si por pic.twitter.com/Cb8FSALkiY — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) 11 de diciembre de 2018

En el Congreso, Rivera ha vuelto al tema de Catalunya y que si golpismo y nosequé.

Si prohibimos por ley decir '155', convertimos a Pablo Casado y Albert Rivera en mudos. — Fairlaine (@Fairlane4) 12 de diciembre de 2018

El líder de Ciudadanos le ha dicho a Sánchez: “Imagínense que subiera a la tribuna y dijera alguien que había que indultar a Tejero”. Pues, Albert…

Dice Albert Rivera "¿Usted se imagina que alguien hubiera indultado a los del 23F?" Qué ignorante es Albert Rivera. Qué ignorante.https://t.co/rsE6BllalR — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 12 de diciembre de 2018

Tejero nunca fue indultado. No se lo pidió al Gobierno. Otros golpistas, como Alfonso Armada, sí fueron indultados Golpistas de los de verdad, con sus pistolas, su asalto al Congreso, sus tanques por las calles de Valencia y su Acorazada Brunete enfilando Madrid — Aitor Riveiro (@ikaitor) 12 de diciembre de 2018

-No se puede indultar a golpistas. -Ya se hizo con los del 23-F, Albert. -VENESUELA!!! DENME MAYÚSCULAS MÁS GRANDES!!! — Vidal ???? (@jvep) 12 de diciembre de 2018

Albet Rivera leyó que no se había indultado a nadie del 23-F en un libro de Kant. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 12 de diciembre de 2018

La Biblioteca personal de Albert Rivera. pic.twitter.com/TplGYfpO3Z — Fairlaine (@Fairlane4) 12 de diciembre de 2018

Albert Rivera cuando dice que está leyendo un libro de Historia. pic.twitter.com/u24FWqqPMf — Fairlaine (@Fairlane4) 12 de diciembre de 2018

Por lo demás, todo embarullado. No hace falta más que ver la prensa:

Torra, por un lado, apostando por la ‘vía eslovena’

No parece mala idea lo de los catalanes, Donald Trump también optó por la vía eslovena después de separarse y ahora tiene su propio Estado. pic.twitter.com/XQjJoaRv4Q — Kim Jong-un (@norcoreano) 11 de octubre de 2017

Y PP, Ciudadanos y Vox metiendo miedo con los inmigrantes

Pues claro que tenemos que poner un muro en Melilla.

De 4 metros de alto, con almenas y con Teodoro García Egea disparando huesos de aceituna contra los atacantes. — Hermanos Peláez (@HermanosPelaez) 6 de diciembre de 2018

Esa es otra, lo de Andalucía que aún está pendiente

Casado y Rivera ensayando posturas para la negociación con Santi Abascal. pic.twitter.com/IZoz24zEgL — Fairlaine (@Fairlane4) 12 de diciembre de 2018

En medio de todo este caos, la extrema derecha desatada:

-No somos de extrema derecha, somos de extrema necesidad. -¿Y esa bandera franquista? -La necesito. — Podrido Popular (@podridopopular) 11 de diciembre de 2018

El fascismo se cura viajando en clase turista. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 11 de diciembre de 2018

Por lo que sea…

Abre el primer túnel de lavado para blanquear el fascismohttps://t.co/8NOwm4Geqz — El Jueves (@eljueves) 12 de diciembre de 2018

Son los primeros efectos de la entrada de Vox en el parlamento andaluz…

VOX entrando en España. Descripción gráfica. pic.twitter.com/IVoJ9UHVrU — Doña Merkel ???????? (@GobernoAlem) 6 de diciembre de 2018

¿Por qué VOX en sus mítines dan solo vivas a la guardia civil y no también, a los médicos a los profesores, a los bomberos etc.? — Angeles Garcia (@agarciaportela) 9 de diciembre de 2018

Santiago Abascal tendrá 12 diputados en Andalucía, pero hay algo que jamás podrá tener: un dinosaurio. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 6 de diciembre de 2018

Por cierto, ¿habéis visto lo de Fran Rivera?

El torero Francisco Rivera se graba en un bar con símbolos franquistas: “¡Viva España, anda que no!” https://t.co/JI5gwtUmUn pic.twitter.com/OUOUJwBlMT — Tremending (@Tremending) 10 de diciembre de 2018

Lo de Fran Rivera ya lo predijeron Los Simpson. pic.twitter.com/P6eNMmrzY5 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 10 de diciembre de 2018

¿Un torero facha?. Imposible, debe de ser un fake ???????????? — Manolo Boniato (@ManoloBoniato) 9 de diciembre de 2018

Y más: el otro día unos tipos entraron muy agresivos en un acto de Pablo Iglesias, entre gritos de “hijo de puta”, “maricón” y encarándose con los asistentes. Una parte de la prensa los llamó “jóvenes con banderas”.

He visto cuatro videos: encapuchados, ultras, dan miedo pero... "jóvenes con banderas españolas". pic.twitter.com/3THJVoKWD5 — Elisa Pons (@elisapv64) 11 de diciembre de 2018

Independentistas = Fascistas

Feministas = Fascistas

Antifascistas = Fascistas

Fascistas = Jóvenes con banderas españolas https://t.co/MLMPqEJb3G — JC.9 (@JordiCalvo9) 11 de diciembre de 2018

"Jovenes con banderas". Así blanquean el fascismo los medios españoles https://t.co/TuO2CRhPoU — Festuc Republicà (@espetec) 11 de diciembre de 2018

- Bandera Euskal Herria: Filoetarras.

- Bandera Catalunya: Terroristas.

- Bandera II República: Antisistemas.

- Bandera España: Jóvenes con banderas españolas. pic.twitter.com/CoCK4VKCg5 — Jules (@eldivandeJules) 11 de diciembre de 2018

Fue en La Lasa del Libro. No hay que descartar que estuviesen desorientados…

Los neonazis que ayer reventaron el acto de Pablo Iglesias ya le podrán contar a sus nietos que una vez entraron en una librería. — Protestona (@protestona1) 11 de diciembre de 2018

-Hay un acto de Pablo Iglesias. Vamos a reventarlo?

-Vamos! Dónde es?

-En la Casa del Libro

-La casa del qué?! — Supel Latón (@Supel_Laton) 11 de diciembre de 2018

Por si fuera poco, en los últimos días hemos conocido que la natalidad va fatal en España

Estáis dando matches en Tinder en vez de tener criaturas y después que si quién paga mi pensión. — Sr.Jimvill (@SrJimvill) 12 de diciembre de 2018

No nacían tan pocos niños desde 1941

En España no nacían tan pocos niños desde la posguerra. Este es el año en que se han producido más desahucios de toda nuestra historia. Si te dicen que hemos salido de la crisis, pregúntate por qué tener hijos y vivienda es un lujo que muchas familias ya no se pueden permitir. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 11 de diciembre de 2018

No, sé… ¿Que puede estar pasando?

Medios de comunicación: "España tiene la tasa de natalidad más baja de los últimos 40 años. ¿Qué falla en la población joven?" Población joven: pic.twitter.com/TSp5qdv4J0 — Yogulado Oliginal (@Supertramp9713) 12 de diciembre de 2018

Confundís follar con natalidad. La gente sigue follando, pero con contratos temporales de 900 euros no se puede tener hijos. https://t.co/S2GI6YS7u5 — PabloMM (@PabloMM) 12 de diciembre de 2018

Los partidos que no apoyan la subida del salario mínimo están muy preocupados por la baja natalidad de los españoles. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 11 de diciembre de 2018

Necesitamos patriotas que resuelvan este problema

Peor dato de natalidad desde que hay registros.

¡Mujeres y hombres de VOX, España os necesita!

A ver si folláis más y a dais menos por culo. — Pelícano manchú (@Mortimer_Fu) 12 de diciembre de 2018

LO ESTÁS VIENDO LO ESTAS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Las cervezas de después de hacer deporte pic.twitter.com/tumEGCeT7D — Supel Latón (@Supel_Laton) 7 de diciembre de 2018

Todas las oraciones deben empezar con mayúscula y acabar con un punto. En Twitter esta norma puede parecer trivial y meramente estética, pero su desuso puede dificultar la comunicación entre iguales y blandir la espada de Don Arturo Pérez-Reverte.https://t.co/SOywNAWzTI — Kim Jong-un (@norcoreano) 12 de diciembre de 2018

Antes descubriremos qué es la "MIRRA", que sabremos quién se esconde tras el famoso "M.Rajoy". — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 12 de diciembre de 2018

-Y tu, Mariano, ¿qué hiciste cuando te hicieron la moción?

-Me fui al restaurante y salí más pedo que Alfredo, Theresa.

-Oh my god. pic.twitter.com/Y8kYPYCjyy — Grouchico (@El_Grouchico) 12 de diciembre de 2018

Le pedí a mi marido un pastillero y ha traído a casa a un chaval muy raro. — Tedi (@tediosa_miss) 8 de diciembre de 2018

(Hija) "¡Mira qué encontré Papá, la flauta que habíamos perdido!". pic.twitter.com/B4JT3EScCb — Aquel Coche (@Aquel_Coche) 7 de diciembre de 2018

-No me gusta mucho tu novela.

-Es un ensayo.

-Pues ensaya más, que es una mierda. — Santipático (@San_Tipatico) 20 de febrero de 2017