“Your teacher is de derechas”: risas (y debate) por un apunte en la clase de español de James Rhodes

Desde hace un tiempo, los tuiteros españoles vienen siendo curiosos testigos del idilio del pianista James Rhodes con nuestro país, del que se confiesa enamorado casi a diario. A ello ayuda que el músico sea un usuario habitual de las redes sociales. En los últimos días, Rhodes cuenta qué está aprendiendo en sus clases de español y cómo va mejorando en su conocimiento del idioma: las perífrasis, las expresiones coloquiales, etc. Pero también cosas sobre la vida en nuestro país.

En un tuit publicado este lunes, incluyó una foto de la pizarra de su clase, con una descripción de varios diarios: "Público, izquierda republicana. El País, centro izquierda. El Mundo, periodismo de investigación - crítico. ABC, centro derecha - monárquico. La Razón, derecha".

Rhodes lanzó una pregunta: "¿Acuerdo o desacuerdo?". Su tuit, como era de esperar, generó un animado debate sobre si la descripción de su profesor había sido acertada o no:

Your teacher is DE DERECHAS

Público: Democratic socialism

El País: Progressivism

El Mundo: Liberal & national conservatism

ABC: Religious & national conservatism

La Razón: Liberal, religious & national conservatism

You made me recheck the wikipedia for this 🙂

— Angelito (@RoKkAngel) 10 de diciembre de 2018