La huida hacia adelante de Cerezo: justifica su frase machista con otra aún más machista

Huida hacia adelante del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, tras su comentario machista a una periodista. El pasado martes, Cerezo aseguró a una reportera que él nunca hablaba de dinero "y menos con una mujer". Sus palabras fueron muy comentadas y criticadas en medios y en las redes sociales. Lejos de hacer autocrítica, a preguntas de periodistas, Cerezo ha rechazado que haya generado polémica alguna, respondiendo molesto: "Que no, que no me preguntes nada", espetó a los periodistas. "Que ya te lo digo yo, que no, que no admito ninguna pregunta del tipo este porque fue la mayor estupidez que yo he visto escrita y oída en cualquier televisión, radio o periódico", aseguró.

Sueltas una burrada en público y en vez de rectificar y reconocer el error te pones gallito. Genial. pic.twitter.com/fOOY1wz9pM — David De las Heras (@David_Heras) 14 de diciembre de 2018

Por si fuera poco, en otro momento el presidente Atlético volvió a cubrirse de gloria y respondió con otra frase más machista si cabe: "Yo creo que a ninguna mujer con dos dedos de frente le puede parecer que lo que yo he dicho ha sido machista, al contrario, puede ser simpático, alegre y, sobre todo, por el bien de ellas. Porque de dinero hay que hablarlo con quien hay que hablarlo".

Sus palabras han creado una oleada de reacciones en las redes:

Que dice Enrique Cerezo que él no es machista y que, si hace falta, irá cocina por cocina explicándoselo a las mujeres. — gerardo tecé (@gerardotc) 15 de diciembre de 2018

Cerezo intentando explicar que no es machista pic.twitter.com/2gUXw1weEm — FaMalDa (@FaMalDa2) 15 de diciembre de 2018

Lamentable 2, de Enrique Cerezo. En los mejores cines. https://t.co/FY3gznGpI2 — M A R C O S | G I M E N O (@mgimenolerin) 15 de diciembre de 2018

Enrique Cerezo: “A ninguna mujer con dos dedos de frente le puede parecer que lo que yo he dicho es machista, al contrario, puede ser simpático, agradable y, sobre todo, POR EL BIEN DE ELLAS. Porque DE DINERO HAY QUE HABLAR CON QUIÉN HAY QUE HABLAR". pic.twitter.com/TPAbkUHh0y — Rober Álvarez (@roberalvarezp) 15 de diciembre de 2018

Las palabras de Enrique Cerezo son machistas se miren por donde se miren. Pero lo peor es que no se retracta.

Por favor... — Cynthia Laiseka (@cyn_laiseka) 15 de diciembre de 2018

