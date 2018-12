¡Viernes!

Hoy comienza el invierno

¿Cómo estáis llevando lo de la Navidad?

Llegó el día, ya es 21-D

Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra se reunieron. Tenemos imágenes...

Allí hablaron de sus cosas

En algunos temas estuvieron de acuerdo. En otros no

Acordaron algo tan radical como dialogar

Y claro, la prensa de la derecha está indignadísima porque eso es intolerable

Preferían medidas más eficaces, como las que puso en marcha Rajoy

Hoy el Gobierno celebra un Consejo de Ministros en Barcelona, coincidiendo con el aniversario del las elecciones catalanas de 2017

A la hora de publicar este Tremending, la jornada se está desarrollando más o menos como se esperaba

Los CDR haciendo sus cosillas

Ha habido varios detenidos. Algunas cargas de los Mossos y algunos cortes de carreteras.

He pedido un café solo y los CDR me lo han cortado.

El reportero Cake Minuesa ha recibido un puñetazo.

El tipo con cámara y micrófono me ha acosado un parde veces de forma infame. Las dos veces me he apartado de él y listo. Quien usa la violencia contra el tipo no sólo se sitúa en una infamia mucho mayor que la del tipo sino que además es tan imbécil que lo encumbra. Enhorabuena.

— Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 21 de diciembre de 2018