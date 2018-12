¿Cómo van esas celebraciones navideñas?

¿Mucha comida?

¡Qué poco queda para comernos las 12 uvas!

Pero mientras, para acabar el año mal, se consuma lo que todos sabíamos: PP y Ciudadanos, juntitos en Andalucía con el partido de extrema derecha Vox

¡Sorpresón!

De momento ya han puesto en práctica un pacto para la mesa del Parlamento

Ciudadanos y Vox pactan en Andalucía:

The Orange is the new Fach.

— Javier Durán (@tortondo) 27 de diciembre de 2018