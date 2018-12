Se acaba la semana y vamos, como de costumbre, con el repaso a las noticias, y con el análisis más concienzudo, el de los francotuiteadores

28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes…

En el día de los #SantosInocentes no olvidemos esta legendaria broma todavía hoy insuperable: pic.twitter.com/yGZodUIZRG

28 de diciembre, día de los inocentes. La prensa inventa noticias absurdas para hacer la gracia, no como el resto del año, que las inventan en serio.

Esta mañana. estallaba la bomba: Ana Botella y siete cargos de su equipo, condenados a pagar 23 millones por la venta de pisos públicos a fondos buitre

¿De recuperar los pisos ni hablamos, no? pic.twitter.com/ftzWNBcGsp

Ana y los siete. No Obregón, sino Botella. En el capítulo de hoy, malvender lo de todos para beneficiar al fondo buitre del niño. pic.twitter.com/4ENjrtbefR

No sé por qué los llaman Fondos buitre, pudiendo llamarlos fondos anabotella. https://t.co/22QK3bKlV3

La multa que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas a Ana Botella y a sus secuaces, equivale a diez millones de relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.

Y no, esto no es una inocentada

Vaya, vaya

Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor mientras I pay los 25 millones al Court of Cuentas. pic.twitter.com/Lkk6eK523j

— Fairlaine (@Fairlane4) 28 de diciembre de 2018