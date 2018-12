Un programa de ETB desmonta las exageraciones de Casado sobre su visita a los Sanfermines: “No se puede ir inventando cosas por la vida”

El programa En Jake, de la televisión pública vasca ETB ha desmontado las exageraciones del presidente del Partido Popular al hablar de su visita a los Sanfermines.

Durante el programa de este jueves, presentado por Xabier Lapitz, se repasaba las declaraciones de Casado en un mitin, en el que el político conservador hablaba de una visita a las fiestas de Pamplona, donde se presentó rodeado de cámaras y fue increpado y abucheado por algunos de los presentes.

Su descripción de lo que allí pasó fue, cuanto mínimo, exagerada: comparó lo que vivió durante su paseo por las calles con el gueto de Varsovia, habló de “jauría” y aseguró que habían “cogido los palos de las sombrillas" para intentar pegarles.

Tras escuchar estas palabras, Lapitz mostró las imágenes de lo que había pasado en realidad. Un momento de tensión, donde varias personas comenzaban a increpar a los políticos del PP. Uno de ellos portaba una sombrilla, pero en ningún momento se aprecia que intente pegarle con ella.

El programa de la TV vasca @enjakeETB desmonta una nueva fake news de @pablocasado_. Atentxs a como relata Casado su paso por los Sanfermines y como sucedió en realidad???? pic.twitter.com/CIC9iPGAHN — Superwoman Roja (@superwomanroja) 27 de diciembre de 2018

“No es verdad”, aseguró el presentador del programa, evidentemente indignado. “Vamos a ver las imágenes, no es verdad. ¿Le intentan agredir con los palos de las sombrillas? No es verdad. Es que esto es como las piedras de Albert Rivera en Altsasu”. Y continúa: “No hace falta inventarse nada para decir, ‘pasé momentos de tensión’… […] No es verdad. No se puede ir inventando cosas por la vida”

El momento ha sido compartido en las redes sociales en un tuit que se ha convertido en viral.

Es un camorrista de libro. De la vieja escuela de AP (hoy PP) — AsíNosVa (@asinosvay) 27 de diciembre de 2018

Buenisimo este programa, además de claro y conciso. — mdemarta????️ (@mdemartona) 27 de diciembre de 2018

Así ganan votos, a base de mentiras igual que Ribera y VOX — Jobeir (@Joxebeir) 27 de diciembre de 2018

Exactamente la misma estrategia que en Cataluña!!! — Montse Garcia Campos (@MontseGarciaCa1) 27 de diciembre de 2018

Cada vez alucino mas con las historias que vende este " Sr " vamos que ni la guerra de los mundos de Orson Welles — Maria Isabel P.G. (@maribel56) 27 de diciembre de 2018

El soplagaitas este ha estado las mismas veces en Varsovia ocupada como en Harvard.... — Juanzenegger (@Juanzenegger) 27 de diciembre de 2018