Vivir en un país en el que condenan a Ana Botella y que la gente piense que es una inocentada

Condenan a Ana Botella y a siete cargos de su equipo a pagar 23 millones por la venta de pisos públicos a fondos buitre… y muchos ciudadanos se piensan que es una inocentada.

El Tribunal de Cuentas sentencia que se vendieron 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros en plena crisis económica a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones, cuando podría haber ingresado más de 151 millones. La noticia fue avanzada por la Cadena Ser, justamente este viernes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.

En un país en el que hemos vivido muchas inocentadas informativas y juidiciales en los últimos tiempos, muchos usuarios de las redes sociales han debido de ver la noticia tan inverosímil que se han preguntado si se trata de una inocentada. Tanto en los comentarios de las noticias como en las redes, apuntaban a lo mismo: “¿Esto es una inocentada?”; "¿Lo de la Botella es una inocentada?". Ante tantas preguntas, el director de El Diario, Ignacio Escolar, aclaraba también en su cuenta de Twitter que no se trataba de una noticia falsa.

No, no es una inocentada (me estáis preguntando varios). En @eldiarioes no publicamos inocentadas. https://t.co/yPyki4sf10

— Ignacio Escolar (@iescolar) 28 de diciembre de 2018