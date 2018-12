El ingenio en redes ha sido uno de los grandes alicientes del año cada vez que ocurría algo, para bien o para mal. El día que el mundo se acabe nos pillará riéndonos en Twitter.

Los políticos han sido el centro de bromas, que para eso acumulan tantas horas delante de las cámaras:

Los ataques a Willy Toledo han sido los protagonistas para tomar a broma un tema muy serio:

Y el bonus track va para ese compendio de bromas inclasificables.

Cuando no te sabes la respuesta pero no quieres dejar la pregunta en blanco pic.twitter.com/wR0crnIKwJ

Uno de los muchos admiradores que tienes en España me dedico al espectáculo toda mi vida y me he encantas soy muy reconocido por mi humor un saludo cordial https://t.co/heZrXDfGo8

el otro día un tío me pitó con el coche y me empezó a decir guarradas y yo me puse súper cachonda y me subí al coche con él

esto es algo que no pasará nunca en serio de verdad lo juro dejad de pitarnos con el coche sois subnormales

— llorona (@madddelarge) 16 de agosto de 2018