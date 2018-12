Entre las muchas reformas que pretender instalar el PSOE durante su Gobierno, los autónomos son una parte importante de sus medidas. Tras anunciarse que la cuota mínima de autónomos subiría un 1,25% en 2019, un hilo de Twitter de una mujer que trabaja como traductora, revela las miserias a las que se enfrenta una persona dada de alta en autónomos y que vive en Madrid.

El tema de la cuota de autónomos me da mucha ansiedad. Y os voy a contar por qué. Os voy a contar mi situación y la de la mayoría de los autónomos que no son grandes empresarios que permiten y convienen con el gobierno una subida más de la cuota. Abro hilo ⬇️. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

Tengo casi 30 años y soy traductora. Llevo casi cinco años ejerciendo mi profesión. Aun así, mi sueldo medio está entre 600 y 1200 € al mes, tirando por lo alto, porque en muy pocas ocasiones llego a los 1000. A eso, restad 400 € de alquiler y 279 (hasta ahora) de autónomos. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

Además, en todas mis facturas resto el 15 % de IRPF. El 20 % si son clientes extranjeros. Mis jornadas laborales oscilan entre las 8 y las 12 horas, a veces incluso más. Aunque muy raro es que trabaje solo 8 horas. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

Cuando no tengo trabajo, dedico los días a actualizar y enviar CV, buscar nuevos clientes e inscribirme en ofertas de empleo in-house (para dejar de ser autónoma de una puñetera vez). Por lo que, en realidad, no tengo días libres. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

Quiero ser positiva y pensar que llegará el momento en el que tenga más clientes y que mi sueldo mejore considerablemente pero, mientras tanto, esta situación es insostenible. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

En enero, empezaremos a pagar 284 € al mes con la condición de una mejora en las coberturas. Porque, claro, pagar 279 € al mes no es suficiente para tener derecho a paro o a baja por enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Se están riendo de nosotros en nuestra cara y, lo peor, — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

es que lo estamos permitiendo.

A toda esta ansiedad con la que convivo a diario se le une una impotencia enorme por no saber qué hacer. Me encantaría poder organizar algo, una movilización como la de los yayos, una huelga, lo que sea, — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

pero no sé ni por dónde empezar. Y eso me da más ansiedad. Llevo muchos años en los que mis únicas vacaciones son irme al Sonorama una vez al año. Y porque voy de voluntaria, gratis. Si salgo de Madrid, es para ir a sitios cercanos que no supongan un desembolso grande de dinero — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

y a los que pueda ir y volver en el día. Salir de cañas me supone no llegar a fin de mes pero, claro, si no lo hago, ¿cuándo desconecto? Mi vida se basaría básicamente en madrugar, trabajar, comer, trabajar, cenar y dormir. Y así todos los días. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

Ahora, además, mi compañera de piso se ha ido a vivir con su chico, lo que me ha dado la oportunidad de plantearme el irme a vivir sola. Miré alquileres en Madrid y pensé: "600 € tirando por lo bajo, más 284 € de autónomos. No me lo puedo permitir. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

Si estás soltera y eres autónoma en Madrid, mucha suerte, chica, porque vas a estar compartiendo piso hasta los 40 años. Y eso también me genera mucha ansiedad. Es verdad que la vida está hecha para parejas. Cuando yo tenía novio vivía más tranquila, porque sabía — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

que todos los gastos iban a medias y que no iba a tener problemas para pagar el alquiler. En casa entraban dos sueldos y podía ir más desahogada. ¡Incluso pude hacer un viaje a Estados Unidos! Ahora, salir de España es como un sueño que nunca se hace realidad — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

porque, aunque tenga un mes bueno de trabajo, mi ansiedad me obliga a no derrochar y no gastar, porque nunca sé cómo de bien me va a ir el mes siguiente y guardo todo lo que pueda para poder seguir pagando el alquiler. Y la cuota. La maldita cuota. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

¿Cómo se puede solucionar esto? Con una cuota en proporción al dinero facturado en cada mes. Con no pagar una cuota si el sueldo es menos de 900 €. Con una regulación de la situación REAL de los autónomos REALES de este país, que es como la mía o muy parecida. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

No quiero grandes lujos, nunca los he querido. Me basta bastante poco para ser feliz. Simplemente quiero poder VIVIR y no sobrevivir. Quiero poder comprar un pantalón sin mirar constantemente la cuenta del banco y sin pensar en qué debería ahorrar por comprar ese pantalón. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

Quiero poder permitirme un par de semanas al año de vacaciones. Poder comprar un billete de avión y permitirme un viaje a, yo qué sé, Polonia. O a las Islas Canarias, me da igual. Quiero no estar condicionada a tener pareja para poder vivir a gusto y tranquila. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018

Quiero no sentirme culpable por irme de cañas o de copas con mis amigos un fin de semana, por todo el dinero que me he gastado pasándomelo bien y no pensando, durante un par de días, en el trabajo o en que tengo que pagar la dichosa cuota y tengo que controlar. — Dunder Mifflin, this is Pam (@MissLeslieDay) 28 de diciembre de 2018