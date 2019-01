El PP ha difundido un polémico vídeo para festejar la llegada de los Reyes Magos en la que se desea la muerte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el corto, aparece un menor que le entrega la carta de reyes al que parece ser su padre. En ella, enumera la lista de ídolos que murieron. "Mi cantante favorita era Amy Winehouse y te la llevaste", dice. "Mi humorista favorito era Chiquito de la Calzada y también te lo llevaste", añade.

Así, tras enumerar algunos personajes fallecidos, la carta concluye pidiendo la muerte de Sánchez de una forma velada y cobarde. "Solo te escribo esta carta para decirte que mi presidente favorito es Pedro Sánchez". Al leer la frase, el padre del menor le regaña y le dice que no enviará la petición al cartero real.

Sin embargo, en un intento de humor fallido, el adulto se levanta y termina diciendo que llevará él mismo la carta a Correos para evitar que se pueda "extraviar".

Una broma de mal gusto que, ante las críticas, ha llevado al PP a tener que borrar el vídeo y pedir disculpas.

"Borramos y pedimos disculpas por el tweet anterior. No era nuestra intención ofender ni desear mal a nadie. Ha sido un error", escribían en Twitter.

Borramos y pedimos disculpas por el tweet anterior. No era nuestra intención ofender ni desear mal a nadie. Ha sido un error.

Sin embargo, los tuiteros, que han logrado rescatar el vídeo, no han perdonado esta broma de mal gusto.

El PP ha borrado el tuit y dice que no pretendían "desear mal a nadie" publicando un vídeo en el que un niño le pide a los Reyes Magos la muerte de Pedro Sánchez. @Juanmi_News lo ha grabado para dejar constancia de la infamia y, a diferencia del PP, ha ocultado la cara del menor pic.twitter.com/50u1oLAWRw

Es lamentable que no hayáis visto lo negativo que hay al difundir este video... ¿Y con esa falta de criterio aspiráis a gobernar? Madre mía que dios nos pille confesados.

No hay delito de odio deseando la muerte de alguien en esto que se está compartiendo por las RRSS oficiales de un partido político??? Por comentar... #fascismo https://t.co/ORrqVDG7TJ

La cuenta oficial de un partido político deseándole la muerte al presidente del gobierno. What a time to be live. https://t.co/1xi6e8Lfja

— Roboz (@LI3PeO) 5 de enero de 2019