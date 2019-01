Un año más las navidades dejan momentos estelares para la hemeroteca Española. Si bien, este año el Baltasar de la cabalgata de Andoain ha sido el antihéroe navideño, no podemos olvidar otras estrellas truncadas como el famoso Gaspar Chiquetete.

En Tremending, para cerrar el ciclo de la Navidad, queremos recopilar algunos de los gazapos y momentos más ridículos de la historia reciente.

"No te lo perdonaré jamás, Carmena"

La llegada de Manuela Carmena a Madrid provocó que los círculos conservadores entrarán en pánico ante una posible instauración del comunismo en la capital. Sin embargo, los primeros meses de Gobierno pasaron con normalidad y el PP sólo pudo recurrir a lo que mejor sabe hacer: el ridículo.

Fue la programación de la cabalgata de Reyes Magos lo que llevó a la derecha a estallar contra el Ejecutivo de Ahora Madrid. Aunque no está del todo claro, parece que a la formación conservadora no le gustaba demasiado el colorido de las carrozas y las vestimentas de sus majestades. Algo que, como todo, puede ser opinable. Pero, el PP exageró demasiado. Sobre todo la exdiputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, que incendió las redes con un tuit un poco dramático. Sí, hablamos del mítico "no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, jamás".

Mi hija de 6 años: "Mamá, el traje de Gaspar no es de verdad."

No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena. Jamás. #cabalgatatve — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 5 de enero de 2016

El día que Chiquetete no pudo ser Gaspar

Se cumplen todos los requisitos: un buen protagonista, Chiquetete, y buen guión. "Me preguntaba si estabais contentos con esos juguetes porque yo he trabajado en muchas partes del mundo, muy pobres", comenzaba su discurso ante un grupo de niños de un colegio de Sevilla.

Hasta aquí todo bien: un famoso haciendo una labor social. Bueno tampoco vamos a decir "bien", sobre todo si tenemos en cuenta que el Baltasar que acompaña a Chiquetete es un tipo con la cara untada en betún.

En cualquier caso, el artista se vino arriba y, tras quitarse la barba postiza, confesó: "Yo soy cantante, soy Chiquetete". El esperpento estaba servido. Eso sí, antes de soltar el micro regaló a los asistentes unos versos flamencos: "Esa cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella...".

"Que soy Copérnico"

Tras el "no te lo perdonare jamás, Carmena", la derecha decidió que su principal preocupación iba a ser analizar las futuras cabalgatas de Reyes organizadas por el Consistorio madrileño. Tanto es así, que en la siguiente edición la web OkDiario envió a su periodista estrella, Álvaro Ojeda, para que cubriera con rigor el desfile.

El ridículo no tardo en plasmarse. El reportero, que en sus ratos libres analiza la actualidad política sentado en un váter, confundió a Cópernico con Colón, en un intento de ridiculizar la organización de las carrozas.

—Colón, según muchos de los de Podemos, el que practicó el genocidio más grande de la Historia de la Humanidad, en la cabalgata de Carmena. Hola, Colón.

—¡Soy Copérnico!—respondió el actor, provocando una ristra de risas en las redes sociales.

Alfred Einstein

La edición de 2018 también tuvo su momento ridículo. Esta vez, el gazapo se lo llevó un reportero de TVE, que rebautizó al autor de la teoría de la relatividad como Alfred Einstein.

La cabalgata incluía una figura gigante del físico de origen alemán. Algunos de los niños presentes no tenían muy claro quién era el "señor" que acompañaba a sus majestades, y uno de ellos estaba presente en el set de TVE que cubría en directo la cabalgata. A su rescate acudió el periodista de la cadena pública Jacob Petrus, que le explicó que se trataba de "Alfred Einstein".

Los tuiteros, como siempre, no dejaron pasar la ocasión.

Niño, este de la carroza se llama Alfred Einstein y es el mayordomo de Batman, que no sé que cojines os enseñan hoy en día en la escuela — Diego García (@piti_ngo) 6 de enero de 2018

Alfred Einstein. Gran físico, mejor mayordomo de Batman #CabalgataTVE — Rosalía la harpía (@Entrepanator) 5 de enero de 2018

Es que Albert suena muy catalán, mejor lo llamamos Alfred Einstein https://t.co/41Ywr2cG0k — Miguel Boscá (@miguelbcasa) 5 de enero de 2018

Chiquetete, "Alfred" Einstein, Copernico y esa España que se le queda grande a Berlanga. #ReyesMagos — Cello Long Play (@CelloLongPlay) 6 de enero de 2018

Este ha sido el gazapo de las Navidades 2018-2019. Durante el discurso en el balcón del Ayuntamiento de Adonain, en Gipuzkoa, Baltasar cogía el micrófono y empezaba un discurso que levantaba a los presentes:

El rey mago jugaba con los oyentes y bromeaba con ellos, por lo que el ambiente era fantástico, pero al final, suelta la frase prohibida en estas fechas: "Que sepáis que los padres son los reyes". Ahí se corta el vídeo.

Este es el discurso de Baltasar en el pueblo de Andoain, Gipuzkoa. Final inesperado ???????????? pic.twitter.com/DgfsHcQJ1I — Carlos V (@ElCarlossssSs) 5 de enero de 2019

Bonus: la cabalgata de Vigo de 1987

Aunque esta historia queda demasiado atrás en el tiempo, no debe ser pasada por alto. Os dejamos un vídeo en el que uno de los protagonistas, el actor Manuel Manquiña —el gallego de Airbag—, narra en primera persona como fue el día en que los Reyes Magos casi mueren.