El ‘hachazo’ a Vox Zamora cuya onda expansiva ha sentido hasta “el rover de los chinos en la cara oculta de la Luna”

Ni una oportunidad para blanquear a un partido ultraderechista como Vox. Es lo que han debido de pensar los responsables de la cuenta de Twitter ‘Media Distancia para Zamora’, a tenor del estratosférico zasca que han propinado al partido de Abascal.

La cuenta, que como sus responsables aclaran no pertenece a una asociación ni un colectivo, publica mensajes defendiendo el ferrocarril público y criticando el abandono de líneas de tren en zonas rurales.

En uno de sus últimos mensajes, mostraban la antigua estación de Corrales del Vino (Zamora) y denunciaban el abandono de las instituciones. El mensaje fue retuiteado por la cuenta Vox Zamora, tratando de subirse al carro de su reivindicación con el texto: “Todo nuestro apoyo a @mdparazamora”.

La respuesta de la cuenta no se hizo esperar y no tuvo medias tintas: “Gracias, pero preferimos que no nos apoye un partido fascista”.

Gracias, pero preferimos que no nos apoye un partido fascista. — Media Distancia para Zamora (@mdparazamora) 5 de enero de 2019

El mensaje suma ya más de 1.200 retuits y más de 3.300 “me gusta”.

