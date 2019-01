El hilo de la fiscal Susana Gisbert que desmonta las mentiras sobre la ley de violencia de género

Ante el ascenso del partido ultraderechista Vox se viene escuchando a políticos y ciudadanos una serie de falacias sobre esta ley. El partido de Abascal, que pide su derogación asegurando que discrimina a los hombres, habla continuamente de “dictadura de género” y difunde bulos y frivoliza con la violencia de género.

Susana Gisbert, fiscal de la sección de Violencia Sobre la Mujer de la Fiscalía de Valencia, ha publicado un hilo en su cuenta de Twitter desmontando muchas mentiras que se están escuchando y en el que explica lo que no dice la ley de violencia de género,

Como todo el mundo parece saber lo que dice la ley de #ViolenciaDeGénero (LO 1 /2004), aunque no la hayan leído, voy a explicar aquí LO QUE NO DICE, para que no haya confusiones

La ley no deroga la presunción de inocencia. Ni uno solo de sus artículos dice de manera implícita o explícita que no se aplique ese derecho fundamental consagrado en artículo 24 CE — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

En consonancia, no impone en ningún sitio una inversión de la carga de la prueba

Precisamente por eso, hay absoluciones por falta de prueba, porque en caso de duda se aplica el principio de presunción de inocencia — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

En este punto, hay que recordar que absolución por falta de prueba no quiere decir denuncia falsa

Significa, ni más ni menos, que no se ha probado lo que se denunció, como en cualquier otro delito — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

La ley tampoco dice en ningún precepto que exista una presunción de veracidad de la denunciante. Su testimonio es prueba testifical, uno de los medios de prueba contenidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que se valorará según el principio de libre valoración — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

En relación con ello, tampoco dice que se haya de detener al denunciado en cualquier caso

Es más, si se detiene faltando a las garantías sería de aplicación en proceso de Habeas Corpus. Sin embargo, casi nunca se solicita — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

La ley no priva automáticamente al denunciado de las visitas sus hijos e hijas. Es más, son multitud los investigados o condenados por maltrato que las tienen. Solo se restringen si existe causa para ello — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

La orden de protección no es un privilegio de las mujeres. Es una medida cautelar regulada en ley 27/2003 (anterior a la LIVG) que puede solicitar cualquier persona, hombres o mujeres, en todo el ámbito de la violencia doméstica — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

La ley no castiga más al hombre que mata a su mujer que a la mujer que mate a su marido, ni a la que lo viole (si eso fuera posible)

No hay ningún precepto que inste a ocultar cifras sobre hombres maltratados ni nada parecido.

Simplemente, no es el objeto de esta ley, sin perjuicio de que el maltrato al hombre se castigue en el Código Penal — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

Las víctimas de #ViolenciaDeGénero no son las únicas víctimas de delito que reciben ayudas

Mucho antes, la ley 35/95 establecía ayudas para todo tipo de delitos sexuales y violentos, incluído terrorismo — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

A su vez el Estatuto de la víctima (ley 4/2015) establece medidas de protección para víctimas de cualquier delito — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

En conclusión, la ley no criminaliza a los hombres por el hecho de serlo

Solo criminaliza a los hombres que maltraten a sus mujeres

(al igual que una ley contra la xenofobia no criminaliza a las personas de raza blanca sino a las que cometen delitos racistas) — Perdona, soy artista (@gisb_sus) 4 de enero de 2019

Por su parte, el guionista y tuitero Isaac Corrales ha publicando una serie de tuits criticando la “polémica y peligrosa idea de VOX de eliminar las ayudas por violencia de género”. En su hilo habla sobre su experiencia como coodinador de un centro de día de menores en riesgo social, en el que también trabajó con hijos e hijas de mujeres maltratadas:

A raíz de la polémica y peligrosa idea de VOX de eliminar las ayudas por violencia de género voy a explicar mi experiencia. HILO SOBRE LAS AYUDAS A MUJERES MALTRATADAS. — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Trabajé como coordinador de un centro de día de menores en riesgo social, en Oviedo.

Teníamos de todo, niños que acababan de llegar a nuestro país y no hablaban nada de español, niños de familias desestructuradas, huérfanos, drogas... situaciones muy duras. — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

El centro de día era un apoyo tras el cole, una socialización y sobre todo intentar llegar donde el cole no llega y que una familia en condiciones normales debería llegar.

Una reducción de daños... como queráis llamarlo. Y también teníamos hijos e hijas de mujeres maltratadas. — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

La ONG tenía un piso en la ciudad, oculto, donde las mujeres accedían después de denunciar, para protegerlas a ellas y a sus hijos.

No vi tanta tristeza en mi vida.

Muy duro.

Tuve varios niños que iba a recoger directamente al piso. — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Niños de 8 años sin apenas escolarizar, sin saber leer y que no sabían coger un lápiz por miedo a equivocarse y que alguien les reventase la cara contra la mesa (completamente real)

Oh! Sorpresa! Normalmente los hijos de la mujer maltratada suelen ser maltratados! — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Ya que no os importan una mierda las mujeres maltratadas igual sus hijos sí.

El niño me tenía miedo, a mi y a todos los hombres por el simple hecho de ser hombre, porque los hombres le pegaban... os suena? — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

pero a mi no se me ocurrió decirle EHHH QUE NO TODOS LOS HOMBRES PEGAMOS A NIÑOS Y MUJERES! DEJA DE GENERALIZAR NIÑONAZI!!! — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

En vez de eso intenté entender por qué me tenía miedo y crear un ambiente propicio para que estuviese seguro.

No levantaba la cabeza, no hablaba con los niños, no quería jugar... — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Después de un mes logré acercarme a él sin que se tapase levantando el hombro, estaba dejando de creer que le iba a pegar. El primer día que me dejó acariciarle el pelo porque había hecho algo bien fue uno de los días más bonitos de mi profesión. — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Le enseñé a coger un lápiz, a no tener miedo a equivocarse, a jugar con otros niños sin pegarles (sí, ya estaba repitiendo conductas de su padre, la educación es tan importante y no queréis verlo...) — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

En cuanto llamaba al timbre para recogerle e ir al aula ya le escuchaba sonreír en el piso más triste que había visto en mi vida.

Yo creo que él consiguió dar algo de luz a aquellas mujeres. — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

El día que tuve que dejar el trabajo y venirme a Madrid me fui llorando, me dio abrazos y besos como un niño feliz, después de todo lo que tenía sobre sus espaldas, después de haber visto como a su madre le daba palizas diarias y como él se tenía que esconder para no recibirlas, — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

ese niño estaba siendo un niño por primera vez en su vida. Mi sueldo, en una parte (y el de las educadoras que luchaban con esas mujeres) partía de las ayudas a las mujeres maltratadas. — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Así que cuando quieras darle la razón a @Santi_ABASCAL y a @vox_es piensa que hay mucho profesional (porque es lo que somos) intentando proteger a mujeres y niños de los hombres que les arruinan la vida — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Y que NO ESTAMOS VIVIENDO DE LOS FONDOS DE LAS MUJERES MALTRATADAS NI APROVECHÁNDONOS DE ELLAS, ESTAMOS TRABAJANDO POR Y PARA ELLAS, porque nos hemos formado para poder cambiarles la vida y esos fondos son necesarios. — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Supongo que a @Ortega_Smith @Santi_ABASCAL y a gente como @ignacioblanco de @vox_asturias que se ríen de las ayudas y de las mujeres maltratadas tendrán los huevos de decirme que ese niño no merece una oportunidad (a la mujer ya la descarto porque directamente pasan de ella) pic.twitter.com/osYL1CgVss — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019

Ya pero y las denuncias falsas qué?

Cuando veas una mujer y un niño llegan con marcas de palos de escoba en la cara esa pregunta supongo que t la guardarás para no dar todo el asco. — Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 6 de enero de 2019