“Cuando los discípulos de Aznar te hablen de la bandera recuérdales esto”: la venta del sector público del aluminio a Alcoa

Este martes, trabajadores de la multinacional Alcoa se concentran en Madrid en un día clave para el futuro de las plantas de Aviles y A Coruña, en la jornada en que la multinacional se reúne con Industria y con los gobiernos regionales por el posible ERE. Y lo cierto es que hay pocas esperanzas de evitar que cientos de trabajadores acaben en la calle.

En esta jornada, el diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha echado la vista atrás y ha resumido en un hilo de Twitter cómo llegó Alcoa a nuestro país, o cómo José María Aznar en 1998, en plena fiebre privatizadora, decidió vender el sector público del aluminio a la multinacional estadounidense. Y cómo la multinacional estadounidense hizo un "negocio redondo” logrando cuantiosos beneficios y recibiendo jugosas subvenciones.

A lo largo de estas dos décadas la multinacional, a pesar de tener unas instalaciones amortizadas y dinero público a mansalva, no ha invertido en las fábricas de nuestro país ni siquiera lo pactado en la venta, llevándose los beneficios al extranjero.

Ahora @Alcoa , tras ganar aprox. 200 millones de $ el año pasado, presenta un ERE, no quiere sentarse a negociar nada y pretende dejar a 700 trabajadores y sus familias en la calle.

En resumen: Vendieron nuestra industria pública a capital privado extranjero, regalaron una millonada (que pagamos todos los meses en nuestras facturas de la luz), no vigilaron que cumplieran las inversiones pactadas y pretenden que 700 familias trabajadoras vayan al paro.

Cuando los discípulos de Aznar (y no es una frase hecha: PP, Cs y Vox son literalmente discípulos de su think tank ideológico) te hablen de la bandera, los símbolos y de defender España, recuérdales esto.

Lo que no saben (o no quieren saber) es que enfrente tienen una plantilla y un red de apoyo de diferentes conflictos laborales que no van a rendirse tan fácilmente.#AlcoaNoSeCierra

— Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias) 7 de enero de 2019