El hilo que muestra cómo PP y C’s llevan años alimentando las mismas ideas que ahora exige Vox

Siguen las negociaciones de Partido Popular y Ciudadanos con el partido de extrema derecha Vox, al que hasta el prestigioso The New York Times ha calado ya y cuyos votos son imprescindibles para que la derecha gobierne en Andalucía. Para dar su apoyo, desde Vox han lanzado un documento de “propuestas” en el que despliegan su ideología ultranacionalista, xenófoba, antifeminista e involucionista: expulsar inmigrantes, liquidar el 28-f, acabar con las leyes contra la violencia machista y por los derechos de LGTBi, etc. Desde PP y Ciudadanos ya han calificado estas propuestas de “inaceptables” y de “despropósito”. Pero, ¿son tan diferentes de las que estos dos partidos llevan años fomentando en la sociedad con su discurso?

Un tuitero, Alonso (@alonso_dm), que está a favor del pacto de PP y Ciudadanos con el partido ultraderechista, ha hecho un hilo para demostrar que “el centroderecha español lleva años pidiendo las mismas cosas que VOX”.

Un hilo contraponiendo las 19 propuestes de Vox con declaraciones y noticias de PP y Ciudadanos que, al mismo tiempo, evidencia cómo sus líderes han alimentado durante mucho tiempo las mismas ideas involucionistas que defiende Vox y de las que ahora reniegan, sea por vergüenza, por estrategia o porque sólo lo hacían de forma irresponsable para obtener votos.

