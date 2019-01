Lágrimas en las redes tras leer que Felipe VI “no podría entrar con su Audi al Madrid Central de Carmena”

No te lo perdonaremos jamás, Carmena. Ya sabíamos, gracias al PP de Madrid, que las restricciones al tráfico por contaminación de Madrid Cental no son para cuidar la salud de los madrileños, sino “puro comunismo”. También nos habíamos enterado de que no poder entrar con tu coche donde quieras y cuando quieras es comparable al Muro de Berlín, gracias al alcalde del PP de Alcorcón. Incluso que estas medidas, similares a las de otras grandes ciudades europeas, podían compararse con el gueto de Varsovia, como hizo la columnista de El Mundo Carmen Rigalt.

Pero ahora hemos tenido conocimiento de una nueva tragedia producida por la maléfica Carmena que ahora afectaría al monarca español gracias a una noticia de El Español: “Felipe VI no podría entrar con su Audi contaminante en el Madrid central de Carmena”.

La pieza explica que dentro de la flota de que dispone Casa Real hay un Audi A8 negro al que le corresponde la etiqueta C verde, lo que significaría que en el escenario 5 (en el que sólo pueden acceder vehículos CERO y ECO) no podría circular con él por Madrid, aunque después la propia noticia se lleva la contraria asegurando que "para poder salvar estas restricciones, desde Casa Rea podrán utilizar el supuesto de transporte de funcionarios realizando su labor".

Sin embargo, tras leer el titular, el llanto se ha apoderado de los tuiteros:

*Cries in borbonic* — Aitor Solozabal (@Udaiso) 9 de enero de 2019

Si tanto os gusta el rey compradle con vuestro dinero otro coche. Oh, wait...! — Grouchico (@El_Grouchico) 8 de enero de 2019

NUESTRO Audi — skakeo fanzine (@skakeofanzine) 8 de enero de 2019

Que tragedia!!! Carmena es la crueldad personificada.. que ejemplo para los niños..es que nadie piensa en los niños??? pic.twitter.com/8mWEIiH3Lx — Kiush (@TheKiush) 8 de enero de 2019

NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! POR FAVOOOOOOOR NOOOOOO!!!! — Carlos Pereira Gil (@CarlosPereiraGi) 9 de enero de 2019

...."no te lo perdonaré nunca Carmena...." dicen que ha dicho mientras pataleaba... pic.twitter.com/AHiE9qmbAd — Juanjo (@pacomojao) 9 de enero de 2019