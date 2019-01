Buenos días

Las navidades bien, ¿no?

Bueno, hemos engordado algo comiendo, sí, pero desde el 1 de enero nos hemos propuesto ponernos a dieta

Lo bueno es que se ha descansado y se vuelve al trabajo con energía e ilusión renovadas

Y ahora lo de las rebajas. Está difícil entrar a una tienda…

He visto gente luchar con más ahínco por una prenda rebajada que por sus derechos.

Bueno, cumplido el protocolo, vamos al tema: habemus pacto en Andalucía entre la derecha, la más derecha y la ultraderecha

En Andalucía ya no se dan los buenos días,,, Se grita ¡ARRIBA ESPAÑA! Disfruten de lo votado......

Parece que al final Juan Moreno Bonilla será el próximo presidente de Andalucía

El PP llega al poder en Andalucía gracias a Ciudadanos y al partido al que felicitó un exlíder del Ku Klux Klan. En el partido de Albert Rivera juegan a hacer como que no tienen nada que ver con Vox. Qué bonicos…

Entonces quedamos en que Rivera no tiene nada que ver con esto, no? Gobierna con el PP pero no asume los acuerdos de su socio con VOX?

— Esther Palomera (@estherpalomera) 9 de enero de 2019