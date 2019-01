Buenos días

¡¡¡DESPERTAD ANDALUCES!!!

Venga, que hay que ir a misa, luego de caza y luego a los toros, vamos. — Doña Merkel ???????? (@GobernoAlem) 10 de enero de 2019

Mae mía lo de Andalucía…

- Un partido condenado por corrupción dice que acabará con la corrupción en Andalucía.

- Otro que, con esta, ya lleva dos legislaturas tocando poder en Andalucía, va a regenerarla.

- Y un partido franquista va a devolverle la democracia. ¿Qué puede salir mal con el Trifachito? pic.twitter.com/6GRZ6AsP8u — gerardo tecé (@gerardotc) 10 de enero de 2019

Van a conseguir que el PSOE parezca de izquierdas. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 9 de enero de 2019

Se puede decir otra vez eso de tierra de bandoleros?,, o aun es pronto? — Zalatoy (@zalatoy) 9 de enero de 2019

Como supimos este jueves, al final el PP gobernará Andalucía gracias a los votos de Ciudadanos y Vox

#Trifachito

PP y Cs pactan con Vox en la primera cita. — The Raven (@the_raven77) 10 de enero de 2019

En el lenguaje de la derecha lo que ha ocurrido hoy en Andalucía es lo siguiente: una coalición de perdedores, hipotecada por el apoyo de un partido populista que se sitúa al margen de la Constitución, ocupa el poder de forma dudosamente legítima. — Manuel Rico (@manuelrico) 9 de enero de 2019

????Eran uno, dos y tres,

PP,VOX y Ciudadanos

y el pequeño Josémari

siempre iba con ellos.???? — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 10 de enero de 2019

PP y VOX llegan a un acuerdo para investir a Bonilla, sin duda gracias a las presiones de Ciudadanos. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 9 de enero de 2019

Marie Kondo recomienda meter en el mismo cajón de la extrema derecha a PP, Ciudadanos y Vox. pic.twitter.com/TBrl5lA48p — Javier Durán (@tortondo) 10 de enero de 2019

Juanma Moreno será presidente con uno de los peores resultados electorales del PP en Andalucía de su historia

Tenemos fotos del momento en que se firmó el pacto

En la Junta de Andalucía ya está todo atado y bien atado. pic.twitter.com/8vN6cnWRjK — Zalatoy (@zalatoy) 9 de enero de 2019

A lo de PP y VOX lo han llamado #ComiezaElCambio porque 'La Transición' ya estaba cogido. pic.twitter.com/NhCH9gXare — El_TylerDurden (@El_TylerDurden) 9 de enero de 2019

Muy mal

Si no os gusta en nuevo Gobierno andaluz, pues haber ganao la guerra. — El Claudillo (@El_Claudillo) 10 de enero de 2019

Para ello el PP sólo ha tenido que blanquear el programa de un partido de ultraderecha

PP y Ciudadanos han sido francos al pactar con VOX — Supel Latón (@Supel_Laton) 10 de enero de 2019

Un partido anti inmigrantes, anti feminismo y anti LGTBi

Javier Maroto feliz con el pacto entre Vox y PP. pic.twitter.com/ovJ1RPNjNS — Javier Durán (@tortondo) 10 de enero de 2019

La ballena azul traga de media 3,5 toneladas de krill al día y sólo es superada por Javier Maroto, que traga muchísimo más. — Kikolo (@kikolo777) 10 de enero de 2019

Lo de Javier Maroto ya lo predijeron Los Simpson. pic.twitter.com/lxsyNZE1iX — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 10 de enero de 2019

Deseando ver a PP y Ciudadanos en la cabalgata del Orgullo y con el logo con los colores del arco iris ???? — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) 10 de enero de 2019

De hacer jabones ha dicho algo VOX? — Anita Botwin (@AnitaBotwin) 9 de enero de 2019

En cambio, eso sí, es pro caza y pro tauromaquia

PP pacta con VOX defender la caza y la tauromaquia porque, como sabéis, están muy perseguidas. No como las mujeres. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 9 de enero de 2019

El acuerdo del PP y Vox abre la vía a recortes en los derechos de las mujeres andaluzas y más cosas

- A por las maltraradas no podemos ir, son demasiados votos, pero si quieres vamos a por los inmigrantes y a por los que quieren desenterrar a sus fusilados.

- Hecho. La negociación del Trifachito pasará a la historia del asco. pic.twitter.com/FfMb6hzehu — gerardo tecé (@gerardotc) 9 de enero de 2019

El único gasto público que exige Vox es en corridas de toros. Ni gasto sanitario, ni educativo, ni social... Toros. Eso no es ser muy español, ni defender las tradiciones, ni ser rancio. Es ser un psicópata al que le importan una mierda los andaluces. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 8 de enero de 2019

Así que VOX venía a acabar con las autonomías y se ha contentado con los toros y la caza.

¡Vaya con la España viva! — ElNota Lebowski (@elNota_Lebowski) 10 de enero de 2019

Ah también han acordado cosas importantísimas como fomentar la Semana Santa. Parece que en Andalucía no estaba lo suficientemente fomentada

PP y VOX pactan apoyar y promover la Semana Santa. Cómo se nota que cada año no les crucifican a ellos. — Dios (@diostuitero) 9 de enero de 2019

A quien protegerá el nuevo gobierno Andaluz:

-Toreros ✔️

-Cazadores ✔️

-La Semana Santa ✔️

-Mujeres ✖️

-Homosexuales ✖️

-Inmigrantes ✖️

La nueva ANDALUCIA del siglo XIX. #TeresaRguezLaCafetera — No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 10 de enero de 2019

Aunque si has leído ciertos medios igual no te has enterado de lo que es Vox. A algunos les cuesta llamar las cosas como lo que son

La prensa extranjera habla de “extrema derecha” y de “Franco” frente al maquillaje a Vox de algunos medios en España https://t.co/pDbcg2SCNQ pic.twitter.com/FPALBzfSAU — Tremending (@Tremending) 10 de enero de 2019

???????? Gobierno con racistas, homófobos y misóginos

???????? Gobierno con racistas, homófobos y misóginos

???????? Gobierno con racistas, homófobos y misóginos

???????????????????????????? Gobierno con racistas, homófobos y misóginos

???????? Gobierno con racistas, homófobos y misóginos

???????? Gobierno de centro derecha del cambio — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 10 de enero de 2019

Y luego, lo mejor de todo: los de Ciudadanos haciendo como que no saben nada de Vox. Que ellos han pactado con el PP y, si los ultras les apoyan, será porque sí. Muy cómico todo

Ciudadanos no ha pactado con la extrema derecha, para nada. Simplemente va a recibir los votos de la extrema derecha para gobernar con el PP haciendo las cosas que la extrema derecha les ha pedido a cambio de los votos. pic.twitter.com/tVtndUGxfj — gerardo tecé (@gerardotc) 10 de enero de 2019

Lo de Ciudadanos evitando la foto con VOX en Andalucía pasará a la historia como el acto de cinismo más grande de la política española. Por mucho que os escondáis, toda España sabe quién ha ayudado a VOX a entrar en la Junta de Andalucía. #ComienzaElCambio — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 9 de enero de 2019

A ver si así Ciudadanos lo entiende. Si A pacta con B y B pacta con C, entonces A pacta con C. — Luis Tudanca (@luistudanca) 9 de enero de 2019

Que bonito ahora recordar lo de que eran de centro izquierda

Yo, cada vez que oigo decir que Ciudadanos es de izquierdas pic.twitter.com/YTHcT07QQG — Cricri (@buttercri) 10 de enero de 2019

Si el Partido Liberal Europeo expulsa a Ciudadanos siempre podrá elegir entre unirse al PdCat o al Grupo de las Naciones de Lepen. #NiceMove Albert. pic.twitter.com/KQVSNDjcu8 — Flange Doozer (@FlangeDoozer) 10 de enero de 2019

A todo esto, ¿Y Susana?

Pobre Andalucía y pobres andaluces...

Ya están tardando en poner una estatua de Don Pelayo en Despeñaperros. — Kikolo (@kikolo777) 9 de enero de 2019

Pinta mal todo, pero aún hay esperanza

A ver si hay suerte y nos invaden antes de las municipales. https://t.co/Pb9K2UUw1j — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) 10 de enero de 2019

