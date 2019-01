El hilo de una madre a los antivacunas: “Os invito a mi casa a ver la realidad de luchar con una enfermedad que con vacunación ni existiría”

“Hola antivacunas” […] “Sólo pasaba por aquí para invitaros a pasar 24 horas en mi casa y ver la realidad de tener que luchar con una enfermedad que con vacunación ni existiría”. Así comienza el hilo en Twitter de una madre, Montse Pulido, dirigido a los antivacunas. Explica que su hijo de cuatro años está inmunodeprimido y ha sido diagnosticado de Tos Ferina. En estos casos cobra una gran importancia la inmunidad de grupo (la protección colectiva gracias a la presencia de un elevado porcentaje de individuos inmunes).

Pulido explica que su bebé de cuatro meses también se ha contagiado, y relata lo duro que es enfrentarse a una enfermedad como esta. Su hilo, publicado el pasado miércoles suma ya más de 4.000 retuits y más de 5.000 “me gusta”.

Había pensado en colgar un video donde veais un ataque de tos d mi hijo mayor, pero me vais a perdonar, resulta q cuando le vienen, bastante tengo con intentar ayudarle con el ahogo, los vómitos y el agotamiento q le deja cada ataque de tos.

Y el bebé? No tose tanto, pero deja de respirar, por lo q el descanso es impensable.Debe estar incorporado 24h.En su caso nos hemos librado del ingreso gracias a q embarazada me vacuné.Quien sabe si tmb le ha salvado la vida. Como dice @luciapediatra resulta q SI, #vaccineswork

En realidad nos hemos contagiado varios en casa, pero estamos vacunados y en nosotros es fácilmente llevadero. Pero no sabeis la impotencia q se siente al ver sufrir a tus hijos por la irresponsabilidad de otros. Las vacunas funcionan, salvan vidas y dan calidad d vida!!

Añado/aclaro que los #antivacunas no son la única causa del contagio de la #tosferina . Tambien es muy necesario estar al corriente d nuestro propio estado vacunal como adultos e ir poniendo las dosis recordatorio; la higiene, el no tocar a bebés si se está enfermo/resfriado...

No podemos erradicar los virus xo es responsabilidad d todos minimizar riesgos d propagación y proteger a los más vulnerables.Como mamá d inmunodeprimido añado q la falta d conocimiento hace daño y tmb hay q concienciar, pero el no vacunar conscientemente me cabrea mucho.

— Montse Pulido (@monspk) 9 de enero de 2019