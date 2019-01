¡Viernes!

No puedes gustarle a todo el mundo, no eres un viernes.

Se acaba una semana complicada en la que el PP ha firmado un pacto por el que Gobernará en Andalucía gracias a los votos de Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox…

— No Abras Paz (@noabraspaz) 10 de enero de 2019

Aunque no han pasado ni tres días y ya están a la gresca entre ellos

Menudo frío… ¿eh?

He subido a la azotea a recoger la ropa hace un rato, ahora sé lo que ha sentido Juanito Oiarzabal en sus rutillas.

Ya se ha instalado en la península la ola de frío, o como antes la llamábamos, el invierno

Joder, no hacía tanto frío desde el invierno pasado.

Si llamas "ola de frío polar" a las heladas de enero delante de tu abuelo, lo que te da no es un Werther's Original

Ola de frío polar, dicen

-Hola. ¿Tienes la calefacción puesta? -Sí. -¿Y me dejarías subir al coche? #FríoPolar pic.twitter.com/xquAMHf5Vd

No me queda frío calippolar, solo masibon.

Los termómetros bajarán hasta los 11 grados bajo cero

Toda España excepto Extremadura, País Vasco, Tarragona, Castellón, Cádiz, Málaga y las Islas Canarias tendrán este sábado riesgo amarillo o importante por temperaturas mínimas o fenómenos costeros

Look del día:

— Said (@saitoel) 11 de enero de 2019

Fijaos si se nota la ola de frío en Murcia que he tenido que ponerse el aire acondicionado flojito.

Más cosas, el pasado martes la medallista olímpica Ruth Beitia fue elegida candidata del PP a la presidencia de Cantabria. La campaña allí va a ser de no perdérsela

Bueno, elegida… Más bien designada

Hoy ha hecho unas curiosísimas declaraciones: "Se debe de tratar por igual a un animal, a un hombre o a una mujer si son maltratados”. Entra pisando fuerte…

¿Cómooorrr?

Claro que sí, Ruth…

Criticais a Ruth Beitia por estrenarse leyendo un papel y ahora criticais que no lo lea y diga que animales y personas todos somos seres humanos.

Ruth Beitia no decepciona como candidata del PP.

Es que cuando tienes que defender la posición de la derecha sobre la ley de violencia de género es normal que te líes…

Lo mejor de todo es que ni siquiera es animalista, es sólo que no sabe ni lo que dice.

— No Soy Del PP (@elpadrecorajede) 11 de enero de 2019

Ruth Beitia rechaza la tortura y maltrato animal. Bueno, no toda. pic.twitter.com/HzGe1idc8V

— The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 11 de enero de 2019

Meterse hoy con Ruth Beitia por lo que ha dicho de la violencia de género es arte, no sufre.

Y eso no es todo, y es que sus presentación ya fue todo un show

Acabo de ver la presentación de mi paisana Ruth Beitia. No se si sabrá gobernar, pero leer en público está claro que no. pic.twitter.com/YiTkHTKi1O

Muy bien, claro que sí, la política sigue mejorando día a día

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

When you're overqualified for the job pic.twitter.com/saGvom7OOS

— Eric Alper (@ThatEricAlper) 3 de octubre de 2018