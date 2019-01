Asaari Bibang y Penny Jay fueron las invitadas a La Resistencia, el programa de David Broncano, el pasado nueve de enero. Estas mujeres son humoristas y creadoras de Riot Comedy, un show de micro abierto que está girando con enorme éxito por España.

El humor de Bibang y Jay suele tener críticas al patriarcado y se ríe de actitudes machistas. Por supuesto, aprovecharon el momento para bromear con Broncano sobre que no tenga colaboradoras, lo que el presentador aceptó sin rechistar. Igualmente, recibió como regalo de sus invitadas una camiseta con un mensaje que rezaba: "De ser un señoro también se sale".

Entre críticas a Pablo Motos y bromas "para provocar a Forocoches" finaliza la entrevista sin demasiados titulares, algo que rápidamente solucionaron los comentarios de Youtube. Como nota negativa, desde el público y antes de que empezaran las bromas sobre feminismo, un hombre gritó "qué poca gracia tenéis". ¿Cuántas veces le pasa eso a los hombres?

Lo usuarios, indignados por las bromas sobre que La Resistencia no tenga colaboradoras, empezaron a criticar a Penny Jay, que llevó la voz cantante entre las dos invitadas.

Una chica va a La Resistencia y les agradece el buen trato que se da allí a las mujeres a diferencia de otros programas, pero les dice DE BUEN ROLLO que tampoco se flipen demasiado porque al fin y al cabo no tienen ninguna colaboradora. Comentarios más valorados en Youtube: pic.twitter.com/4Cmjzvnwu0 — albertpelias (@albertpelias) 10 de enero de 2019

Otros comentarios sobre el peso de una de las invitadas, o descalificaciones simplonas, tampoco faltaron. "he prejuzgado, he visto a una gordita y a una negra y he pensado... hablarán de feminismo o se meterán con los hombres.... desgraciadamente he acertado", publicaba un usuario.

Penny Jay, que no debe ser la primera vez que sufre ataques de este tipo, ha respondido con más humor a las críticas de estos espectadores.