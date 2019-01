¿Un exministro canadiense respondiendo a David Broncano en Twitter con un “dime”? Pues sí, ha pasado. Aunque parece que ha sido obra de un hacker.

Todo comenzó con el humorista y presentador de La Vida Moderna (Cadena Ser) y La Resistencia (Canal #0 de Movistar) viendo un partido de su idolatrado Roger Federer este domingo. Broncano publicó un tuit en el que animaba al tenista suizo: “Come on Roger” (Venga Roger). La sorpresa vino con la respuesta desde la cuenta de Twitter de Joe Oliver, político canadiense y exministro de finanzas de este país. La cuenta, verificada por Twitter, tenía su nombre cambiado por el de “Roger”.

Tras verlo, David Broncano no salía de su asombro.

Finalmente, en la cuenta de Joe Oliver aparece un mensaje en el que anuncia que ha sido hackeado y que “cualquier cosa en español no es auténtica”. También informa de que ha pedido a Twitter que recupere todos sus antiguos tuits.

I have been hacked! Anything in Spanish is not authentic. I have requested that Twitter retrieve all my previous tweets. Stay tuned.

— Joe Oliver (@joeoliver1) 20 de enero de 2019