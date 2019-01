¡Buenos días tremendings!

Seguimos preocupados por la salud de la izquierda española

Se van acercando las elecciones y lo cierto es que pinta mal

Casi son las ocho y todavía no hemos formado un nuevo partido de izquierdas. Nos estamos relajando.

La izquierda española no la organiza ni Marie Kondo.

Lo que faltaba es lo de Podemos

Y aún se puede complicar todo más

Mientras el PP está a tope

-Y aquí está mi trabajo de fin de máster. -Señor Casado, eso tiene 200 páginas, no será la lista de imputados del PP de Valencia? -Ups... pic.twitter.com/zLCjTj2wv9

En Valencia han conseguido un pleno: ha sido imputado el único de los 10 concejales del PP en la ciudad que no lo estaba

El último concejal sin imputar de Valencia no aguantaba la soledad.

Eusebio Monzó tendrá que declarar como investigado por los contratos de patrocinio del Aeropuerto de Castellón.

No hay retos imposibles para el PP y menos para el de Valencia

Pleno al 10

Por no hablar de la renovación del PP

Con Aznar y ahora ¡MAR!

Sí, resulta que el PP de Madrid ha fichado al exportavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez

Uff…

Esto es lo que viene. Esto y Vox, claro

Y hoy hemos visto a Cristiano Ronaldo ir a un juzgado a reconocer que cometió cuatro delitos fiscales

- La Justicia llama a declarar a Cristiano Ronaldo, ¿cómo se declara el acusado? + GUAPO! - No eso no... + RICO! Y BUEN JUGADOR! - Se acabo, al banquillo!

Ha llegado un acuerdo con la Fiscalía y ha aceptado una pena de cárcel de 23 meses -no tendrá que cumplirla- y 18 millones de multa

Mucha gente ha ido al juzgado. ¿A protestar? ¡No! A pedir autógrafos

-Cariño, me voy que llego tarde a un sitio

-¿A una entrevista de trabajo?

-No, al juzgado para aplaudir y dar ánimos a Cristiano Ronaldo

-No vuelvas

— Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 22 de enero de 2019