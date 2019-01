Entre los cientos de personajes de Los Simpson hay uno que seguro que los fans la popular serie de animación rememoren por la frase: “Hola. tal vez de recuerden de otras películas como…”. En efecto, se trata Troy McClure. Ahora un meme que se ha hecho muy popular en las redes sociales utiliza su clásica coletilla para luchar contra los prejuicios y los tópicos que muchas veces existen sobre profesiones, actividades o personas.

Como en todo meme, todo empezó con una pequeña chispa. En este caso el tuit de una madre que usó la frase de Troy McClure para bromear con los tópicos de las progenitoras: “Hola, soy una madre. Tal vez me recuerden por algunos éxitos como ‘creía que habían suspendido tu partido’, ‘por favor no te tires pedos en la cara de tu hermana’, ‘por qué hay calcetines sucios en la nevera’ y ‘claramente he fallado como madre, sólo espera a que tu padre llegue a casa’”.

Hi, i'm a mom. You might know me from some of my Greatest Hits like "I thought your game was cancelled", "please don't fart on your sister", "why are there dirty socks in the refrigerator" and "I've clearly failed as a mother, just wait until your father gets home" — ????????Elisabeth???????? (@YourMomsucksTho) 17 de enero de 2019

Su frase fue rápidamente imitada por otras personas, también en España, que llevaron el juego a sus profesiones, a actividades… y también al humor.

Hola. Hago magia. Tal vez me conozcas de éxitos como: -No. No puedo hacer desaparecer a tu suegra, ni a tu cuñado, ni a los políticos... -No. No puedo convertirte un billete de 5€ en uno de 500€ -No. No te puedo enseñar a cortar a una persona a la mitad. -Sí. Lleva tiempo https://t.co/XLJL5lq9zF — Luis Piedrahita (@PiedrahitaLuis) 22 de enero de 2019

Hola, soy secretaria, tal vez me conozcas por éxitos como:

-No, no llevo cafés a nadie

-No, no guardo expedientes del 85

-No, no llevo falda de tubo ni me paso el día haciéndome la manicura sentada indolentemente

-No, no hago gestiones porque me encante el papeleo — Y punto (@Susan13213037) 23 de enero de 2019

Hola, soy funcionaria y tal vez me conozcas por éxitos como:

-No, no estoy dos horas desayunando.

-No, no me cojo una baja cada dos por tres.

-No, no te voy a decir que vuelvas mañana.

-No, no me pasó la mañana jugando al solitario

- Y SI, me trabajo es divertido y nada monótono. — Sonia López (@sonialopezlu) 22 de enero de 2019

Hola, soy Diseñador Gráfico, me conocerás por éxitos como:

- No, no te voy ha hacer grátis el logo de tu empresa de mierda.

- Si, vivo de esto, por eso no te lo voy a regalar.

- Me importa un mojón la difusión que le vas a dar a mi trabajo a cambio de regalártelo. Y así... — Nacho pistacho (@NachoRubia) 22 de enero de 2019

Hola, soy ingeniero de montes, tal vez me conozcas por éxitos como:

- Sí, es una ingeniería.

- No, no sé porqué se te mueren los geranios.

- Sí, el campo es muy bonito, pero para ir a comerte una paella no para trabajar.

- Sí, sé que los montes ya están hechos. https://t.co/T5W294yAnt — Juan Noesporpresumir (@N0ESP0RPRESUMIR) 22 de enero de 2019

Hola, soy óptico, tal vez me conozcas por éxitos como :

-Sí, deberían dar una ayuda por las gafas.

-No, las mosquitas volantes que ve no son nada, no se preocupe.

-Sí, a partir de los 40 es normal empezar a ver mal de cerca.

-No, no me voy a cobrar nada por el tornillito ???? https://t.co/HbMk4ZYy73 — Shikiya (@Shikiya1981) 22 de enero de 2019

Hola, soy humorista; tal vez me reconozcas por éxitos como: - Sí, por esto se cobra.

- Sí, trabajo sólo de esto.

- Es sólo ficción, no hay que enfadarse.

- Para no hacer gracia las mujeres, el chiste que hizo tu madre al parirte.

- Le juro que es sólo ficción, señoría. https://t.co/l6jZ1LKHAD — Raquel Sastre.Cómica (@raquelsastrecom) 22 de enero de 2019

Hola, soy escritor emergente; tal vez me reconozcas por éxitos como: -No, no he leído el Quijote

-Sí, +de una editorial me ha intentado timar

-Sí, te puedes descargar mis libros gratis, total lo vas a hacer aunq te diga que es ilegal

-No, no voy a mendigar por seguir escribiendo https://t.co/LuzbC6IJhI — J. Fersán (@JFersan1) 22 de enero de 2019

Hola, soy bibliotecaria; tal vez me reconozcas por éxitos como:

- Sí, hago algo más que colocar libros.

- No, no he leído todos los libros que hay aquí.

- No, no sé cuál fue ese cuento de tapas rojas que tanto le gustó a tu niña.

- Llevas libros, comics, pelis y música; bien ¿no? — Gll3g0 (@Recca76) 22 de enero de 2019

Hola, hago series de tv. Tal vez me conozcas por éxitos como:

—No, no sé sintonizarte la tele.

—No, no conozco a Jorge Javier Vázquez porque la televisión no es un parque en el que...

—No, no conozco a Belén Esteban porque...

—No, a Ana Rosa tampoco.

—Déjame llorar. Por favor. — Xose Morais (@XoseMorais) 22 de enero de 2019

Hi, I’m a translator. You may know me from my greatest hits, including “No, translators don’t choose the localized titles of movies—marketing people do”, “Depends on the context”, “I’m not a walking English>Spanish dictionary”, or “Don’t ask me for my best rate—it’s rude”. https://t.co/vHY3bzZ7iv — ⇢ Ángel Domínguez (@angeldominguez) 20 de enero de 2019

Hola, soy una fisioterapeuta. Tal vez me recuerdes de anteriores éxitos como "no, no te duele hombro porque tengas mal el hígado", "tranquilo, tus vertebras no están fuera de sitio y no necesitas que un osteopata te recoloque" y "lo que necesitas es ejercicio y no un masaje". https://t.co/46rMvDx5MY — L. (@BlancaMiller) 20 de enero de 2019

Hola, soy abogado. Tal vez me recuerdes de anteriores éxitos como "si no me traes el papeleo no te sé decir", "sí, esto te lo voy a cobrar" o "por supuesto que se te ha pasado el plazo para recurrir esta multa de hace año y medio". https://t.co/G07g3ajVXy — ¿Vimes? ¿Qué Vimes? (@NotVimesAtAll) 20 de enero de 2019

Hola, soy biólogo. Tal vez me recuerdes de anteriores éxitos como:

-No, no sé qué bicho el de esa foto a 12 metros con una calidad pésima y sin luz

-No, no sé si tu tos es síntoma de algo más grave

-La biología no dice eso, te lo investaste

-Todo mal en este libro/serie/película https://t.co/jSOI7yRDVe — M.P.Moles (@MPMoles_) 20 de enero de 2019

Hola, soy geóloga. Tal vez me conozcas de anteriores éxitos como:

-Sí, eso se estudia de verdad.

-Eso es un trozo de ladrillo.

-Y ese de asfalto.

-No voy al campo de paseo.

-No, no quiero ver esa piedra tan chula que te has encontrado.

-Y yo qué sé si en tu pueblo hay fósiles. https://t.co/bRd1WaBHu5 — Maeva ✨ (@KimiSurrealist) 20 de enero de 2019

Hola. Soy dietista-nutricionista. Tal vez me conozcas de éxitos como: -No era el gluten lo que te sentaba mal, sino los donuts.

-No, usted no retiene líquidos, lo que retiene son lípidos.

-No, eso no son huesos anchos ni metabolismo lento.

-No, la patata no cuenta como verdura. https://t.co/KTG5udtUiz — Aitor Sánchez García (@Midietacojea) 22 de enero de 2019

Hola, soy nutricionista. Tal vez me conozcas de éxitos como:

-Sí, es una carrera de verdad.

-No, la dieta no destroza tu pH

- Sí, cobro por las dietas

- La dieta Detox no te limpia

- No, eso solo adelgaza tu bolsillo... https://t.co/tchQjoY2ho — Sara_nuts (@nuts_sara) 21 de enero de 2019

Hola, soy farmacéutico. Tal vez me recuerdes de éxitos como:

-No, los antibióticos no sirven para la gripe.

-Sí, hago algo más que vender condones.

-La homeopatía no vale para nada.

-Sí, sabría sintetizarte prácticamente cualquier droga. https://t.co/lw1BuWj6U0 — Jorge Ligero (@ligero999) 21 de enero de 2019

Hola, soy fotógrafa; tal vez me reconozcas por éxitos como: - Sí, puedo usar el photoshop pero no lo necesitas.

- En realidad uso siempre el photoshop pero sé que llamas así al retoque.

- Sí, puedes usar esas fotos y aquí tienes la factura gracias besos. https://t.co/Vd14NUbNt8 — Lupe (@Lupe_) 23 de enero de 2019

Hola. Manejo un muñeco en El Hormiguero. Tal vez me conozcas por éxitos como: -Debajo de la mesa estamos incómodos -Las ideas se nos ocurren trabajando más horas que el teléfono. -No puedo avisar de cuándo damos regalos -No te voy a avisar cuando venga tu famoso preferido https://t.co/pZo5na5d7I — Damián Mollá (@Damianmolla) 22 de enero de 2019

Hola, soy arqueóloga; tal vez me conozcas por éxitos como:

-No, lo de los dinosaurios es paleontología.

-si hubiera encontrado una olla de monedas de oro, iba a estar aquí aguantando tu turra.

-Sí, años estudiando para coger el pico y la pala. — empeltada (@empeltada) 22 de enero de 2019

Hola, soy programador web, tal vez me conozcas por éxitos como: - Si no se te ve bien es porque tienes que limpiar caché

- Si, eso es lo que vale una página web

- Queremos que tu web sea óptima en todos los sentidos y no un parque de atracciones

- Deja de usar Internet Explorer https://t.co/JI9dCNz6YP — Ribura (@Runarclock) 22 de enero de 2019

Hola, soy programador, tal vez, me conozcas por éxitos como:

- No sé qué le pasa a tu ordenador sin revisarlo.

- Sí, voy a cobrar por lo que haga.

- No, no sé hackear

- Insisto, nu puedo robar la cuenta de FB de X

- En serio, k lo que se ve en las pelis es mentira! https://t.co/K8Mwhde54p — HomeoFacts (@NearDrive) 22 de enero de 2019

Hola, soy futbolista; tal vez me reconozcas por éxitos como: -Si, como Messi o Cristiano...

-Si, estudio y juego...

-Si, entrenamos todos los días...

-No, no vivo de esto...

-No, no puedo, tengo partido...

-No, no te puedo regalar la camiseta, no tenemos más... https://t.co/HHuU8Hftt6 — Aintzane Encinas (@AintzaneEncinas) 23 de enero de 2019

Hola. Soy daltónico. Tal vez me reconozcas por éxitos como: -Sí, distingo perfectamente los colores de un semáforo. -No, no veo en blanco y negro como los perros. Y, en realidad, ellos tampoco lo hacen. -Y no me apetece que me sigas preguntando de qué color veo cada cosa. https://t.co/iOdck88IEK — Jesús Agudo (@Sr_Kal_El) 22 de enero de 2019

Hola, soy sevillano y tal vez me conozcáis por éxitos anteriores como:

- Los botines son un calzado deportivo.

- Los chalecos tienen mangas.

- La Cruzcampo es la mejor cerveza del mundo.

- Por debajo de 18º hace frío.

- Viva el Betis manque pierda. — Er Pali (@beticorro1) 23 de enero de 2019

Hola! Soy biologo marino y tal vez me conozcas x éxitos como

-No, no me se los nombres de todas las especies

-no, no es necesario vivir al lado de mar.

-no, no se qué especie es mirando esa foto.

-no, no se porqué está más caro el marisco!!

-no, greenpeace no son ecólogos. https://t.co/DK4GncDc8p — Nico Segovia (@NicoSegoviaC) 22 de enero de 2019

Hola, soy teleco, tal vez, me conozcas por éxitos como:

- No sé qué le pasa a tu ordenador sin revisarlo.

- Sí, voy a cobrar por lo que haga.

- No soy informático.

- Repito, teleco no es lo mismo que informática.

- ¡Qué me des un puto router! https://t.co/9LhrVbTHIr — Víctor Pascual (@victorpasc) 22 de enero de 2019

Hola, soy tuitero, tal vez me reconozcas por éxitos como:

-No, Twitter no es Tinder

-No, no soy @RubenSanchezTW

-Sí, si en este tuit escribo correctamente "subn0rma1", Twitter me bloquea la cuenta

-Sí, que te ofenda lo que escribo me la bufa

-No, no tengo intención de irme a Cuba https://t.co/bX1VQ6GtJP — ZASCA (@ZASC4) 23 de enero de 2019

Hola, soy Project Manager; tal vez me reconozcas por éxitos como: - Mira, y yo qué me sé.

- Eso lo lleva otro departamento.

- Espera, que te mando un emilio.

- Quiero un aumento.

- ¿He dicho que quiero un aumento?

- ¿Inglis? Of cors.

- ¡AUMENTO!https://t.co/kxVqQufvb1 — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 23 de enero de 2019

Hola soy Satán, tal vez me recuerdes de anteriores éxitos como "No, el Diluvio, las plagas y grandes masacres son cosa de Dios", "Me expulsaron del cielo por guapo" o "Sólo soy responsable de la posesión de Emily Rose, el resto son Invent". https://t.co/pXuA50XO1i — Satán (@SatanBecario) 22 de enero de 2019

Hola soy tuitero, tal vez me conozcas por éxitos como:

- Este es mi gato perdido, máxima difusión

- Cierro la cuenta y me voy para siempre

- No digas nada solo rt

- Tírate desde un quinto y pon un gif

- Dime algo que no chepa

-jajajaja, cito y no retuiteo

- Quita que tú no sabes — Rocio (@rocioes10) 22 de enero de 2019

Hola, soy superhéroe; tal vez me conozcas por éxitos como:

— Sí, el traje me lo cosí yo.

— No, no me hacen descuento en el Primark.

— No, Charles Francis Xavier, ​el Profesor X, no es Echenique. — Super Falete ???????? (@SuperFalete) 22 de enero de 2019