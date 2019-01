Aunque Rajoy y su primo no lo tengan claro, los expertos no dudan del cambio climático y la amenaza que supone para la Tierra y para todos los seres vivos que la habitan. El pasado lunes, el diario The New York Times se hizo eco de un nuevo estudio que vuelve a constatar lo grave de la situación a la que estamos llegando y que además añade un factor más de preocupación. En concreto, los científicos alertan ahora de que el deshielo en Groenlandia se acerca a un punto de inflexión.

El ambientólogo y tuitero Andreu Escrivà (@andreuescriva) se ha hecho eco de este artículo en un hilo que se ha convertido en viral. Un texto que no ha dudado en calificar, desde su experiencia, como “la noticia del año, y quizás del siglo, cuando la lean en retrospectiva”. En sus tuits explica qué significa este artículo, por qué es tan importante y qué significa eso del punto de inflexión. Su explicación tiene ya miles de retuits y ha sido reproducida por varios medios de comunicación.

La noticia del año, y quizás del siglo, cuando la lean en retrospectiva. Groenlandia acelera su deshielo y se aproxima a un punto de no retorno. Lo que implica este estudio es ATERRADOR. Trato de explicar por qué.https://t.co/bFVMjb6Bdu — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Una percepción común sobre el cambio climático es que no sólo lo podemos parar, sino que cuando la gente lee “Nos quedan 12 años para parar el cambio climático” piensa que todo puede seguir como ahora y al doceavo año, si eso, ya hacemos “lo necesario” para pararlo. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

O que “algo inventarán”. La realidad, lamentablemente, es muy distinta: esos 12 años se refieren al tiempo que tenemos para cambiar el rumbo y evitar el aumento de 1,5 ºC o 2 ºC, los cuales se refieren fundamentalmente a UMBRALES que no hay que traspasar. ¿Y qué es un umbral? — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Un umbral o punto de inflexión es un punto a partir del cual el sistema cambia de estado y se comporta de forma distinta. Y la energía para volver al estado anterior no tiene por qué ser igual a la usada para desplazar el equilibrio. Así lo explicaba en #AúnNoEsTarde pic.twitter.com/uEztpXPh8p — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 23 de enero de 2019

Un ejemplo claro de umbral es el que podemos observar al calentar el agua. Si la tomamos a temperatura ambiente (20 °C) y la calentamos 79 grados sigue líquida. Sin embargo, si le añadimos sólo dos grados más... Ya no. El resto del hilo sigue aquí ????https://t.co/weHFOAEJrK — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 23 de enero de 2019

Es decir: podemos subir de 18 ºC a 88 ºC y pensar: “Oye, aquí no pasa nada, hemos subido 70 ºC y el agua sigue líquida. Caliente, pero líquida”. Los siguientes doce grados, resulta evidente, importan mucho más que los previos 70 ºC, porque nos conducen a un cambio de estado. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Si apagamos el fuego cuando no nos quede agua líquida y toda se haya evaporado, ¿de qué servirá? De nada. No podemos condensarla de nuevo mágicamente. Pues ahora imaginad que ese cazo con agua a punto de evaporarse es un tocho ENORME de tierra y hielo llamado Groenlandia. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

En el momento en el que Groenlandia llegue a sus “100 ºC” -es decir, se produzca un cambio de estado al pasar un umbral, y éste sea irreversible- estamos JODIDOS. Si se derritiese todo el hielo el nivel del mar subiría 7 metros. No queda NI UNA playa de las que conocéis. Ni una. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Y no tenemos una máquina mágica para enfriar ni el planeta ni Groenlandia (¿no os habéis preguntado por qué hay tantas formas de calentar rápido un líquido para haceros una infusión, y tan pocas de enfriar rápido esa cerveza calentorra que se os olvidó meter en la nevera?) — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Lo que dice el artículo es que hay señales muy convincentes de que nos estamos aproximando a un umbral de aceleración y no reversión del deshielo de Groenlandia. Si empieza, es muy difícil revertirlo (no podemos enfriar el planeta, sólo aspirar a ralentizar su calentamiento). — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Lo que se ha comprobado es que los ciclos cálidos de la NAO (Oscilación del Atlántico Norte) son capaces de derretir mucho más hielo, incluso cuando son ciclos cálidos relativamente moderados. Es decir, que se está viendo una respuesta no linear (síntoma de un umbral). — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Se ha llegado, según las investigadoras, a un punto de extraordinaria sensibilidad, en el que cualquier modificación produce una respuesta enorme. Los ciclos fríos sólo consiguen detener el deshielo, pero no recuperar lo perdido. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

“Un grado de calentamiento futuro tendrá mucho más impacto que un grado de calentamiento en el pasado”, dicen. De la misma forma que los dos grados que van de 40 a 42ºC en la temperatura del agua no pueden compararse a los que van de 99 a 101ºC. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Y a esto hay que añadirle lo que recientemente se ha publicado sobre la Antártida (un monstruo de continente con KILÓMETROS de espesor de nieve en algunos puntos). Se derrite TRES veces más rápido que hace diez años.https://t.co/7sDbQSV1OS — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

O lo que también sabemos sobre los glaciares, que además podemos comprobar muy cerca: el 50% de los glaciares ha desaparecido en los últimos 35 años. Cuando nací había el doble. No hay que irse ni muy lejos ni muy atrás para ver efectos del calentamiento.https://t.co/ciNDklufyg — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Y además, sobre el nivel del mar, el problema no es sólo que se derrita el hielo: es que los océanos están absorbiendo más del 90% del exceso de calor producido por el calentamiento global. Y eso, como pasa con el mercurio de los termómetros, hace que se expanda y suba el nivel. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

La NASA lo explica fenomenal en este vídeo corto.https://t.co/NaBfGvzuO4 — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Y en éste, dedicado en exclusiva a Groenlandia, y en el que se compara esta isla con un canario en una mina de carbón: una señal de alerta de que algo no va bien.https://t.co/FFJUaAKNXd — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Para que os hagáis una idea, Groenlandia está perdiendo alrededor de 300 gigatoneladas de hielo AL AÑO. Una gigatonelada de hielo es un “cubito” de un 1km x 1km x 1km. Fijaos en la imagen en la que sale el Empire State. Todos los años.

Y subiendo. pic.twitter.com/gTEetcQApm — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Y sí, no sólo se acelera el deshielo, sino el calentamiento de los océanos, que también hace subir el nivel de los océanos. Se están calentando muy, muy rápido. Y cada vez más. Porque es como si CADA SEGUNDO le tirásemos 4 bombas de Hiroshima.https://t.co/PhHMa9K8MB — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Si queréis asustaros con lo de las bombas atómicas por segundo, en esta web llevan la cuenta desde 1998. Y desde entonces se contabilizan 2.702.723.650.https://t.co/kIBMaTyUGV — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Lo que le estamos haciendo al mar es como cuando alguien nos va lanzando puyas, nos menosprecia, nos pisa en el trabajo, nos ignora en el grupo de amigos. Lo podemos llevar bien por fuera mientras nos calentamos por dentro. Hasta que no podemos más y entonces explotamos. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

¿Ha sido ese último comentario de un amigo o un compañero de trabajo el que ha provocado eso? No, claro que no. Ha sido todo lo anterior, pero sí ha sido lo que nos ha hecho saltar. Nos ha hecho cruzar el UMBRAL, y a partir de ahí nuestra respuesta (ha sido no linear) cambia. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

¡Pero si hasta tenemos un dicho que lo resume a la perfección!

“Ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Una gota de igual volumen que todas anteriores, pero que sin embargo provoca que la mesa debajo del vaso se moje. Antes no lo estaba, después sí. Umbral. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Lo que las investigadoras dicen, en definitiva, es que Groenlandia está emitiendo unos síntomas preocupantes de encontrarse a punto de saltar y verbalizar su cabreo. Que, incluso, ese cabreo -aunque aún no se haya producido- puede ser ya inevitable. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Antes, cuando vislumbramos los primeros síntomas de que algo no funcionaba, le preguntábamos a Groenlandia: - ¿Te pasa algo?

- ¿A mí? Qué va, NADA. Ahora le decimos. - Va, se nota que te pasa algo.

- Tú sabrás. TÚ SABRÁS. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Lo que apunta el estudio es que puede que estemos en el intervalo entre haber dicho ya el comentario que lo rompa todo (hemos emitido demasiados gases de efecto invernadero) y la respuesta de Groenlandia. Y eso asusta porque ahí ya no hay enmienda posible.

Por eso es aterrador. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Y para los que dicen que “llevan mucho tiempo diciendo que esto va pasar y no pasa nunca” (que ojo, tienen razón en que eso quitaría credibilidad). Tienen razón en que los modelos se han equivocado. Hemos SUBESTIMADO sistemáticamente el calentamiento.https://t.co/OTia4edJud — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Aquí dos imágenes que usé en un post hace ya muchos años. Una, del primer informe del IPCC y otra sobre cómo ha evolucionado el aumento de nivel del mar frente a las previsiones (sí, es lo que va por arriba, superando a lo que se había previsto). pic.twitter.com/hdLUC25m5V — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Así que: 1) Los modelos funcionan y predicen adecuadamente.

2) Entendemos la ciencia que hay detrás.

3) Hemos acotado la incertidumbre (aún existe).

4) Si de algo pecan, es de haber sido conservadores.

5) No, nadie dijo que en el año 2000 Nueva York sería una ciudad submarina. — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Y los cambios en el mar no se miden únicamente con un termómetro. La vida marina está cambiando a su vez, y más allá del famoso y triste blanqueamiento de los corales existen otras historias muy preocupantes. Este especial de Reuters es una maravilla.https://t.co/Coc9e30mTC — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019

Bueno, pues vamos con una FE DE ERRORES del hilo (nadie es perfecto) pic.twitter.com/iFdS8cf6Qk — Andreu Escrivà (@AndreuEscriva) 22 de enero de 2019