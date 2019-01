¡Jueves!

Bueno vamos a ello: Venezuela

Si los tertulianos de la tele y los parroquianos del bar de tu barrio se atreven con el análisis internacional, aquí no vamos a ser menos

Nuevas noticias de la triste situación de Venezuela

El líder opositor, Juan Guaidó, se ha autoproclamado presidente de Venezuela

He subido a la terraza con los estatutos de la comunidad de propietarios y me he autoproclamado presidente de la Comunidad por la gracia de la Ley de la Propiedad Horizontal.

Sí, autoproclamado

— Love Will Tear Abascal Again (@lwtuaznar) 24 de enero de 2019

Anda, que como cunda el ejemplo…

Yo, Anacleto Panceto, me autoproclamo Jefe de Estado Español. Avisad a Rivera, Casado y Abascal para que me apoyen

Y claro, el debate se ha desatado: ¿Es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado? Pues según a quién le preguntes...

-¿Has visto, Albert? Se ha autoproclamado presidente de la república a pesar de que el Constitucional lo considera desacato continuado. -Es una vergüenza, Puigdemont es un golpista. -Hablo de la oposición venezolana. -No me líes, rojo.

Lo de Venezuela no es un golpe de estado, es hacer algo por el bien del país. Golpe de Estado es lo que hizo Pedro Sánchez. Me lo ha dicho Casado, que ha estudiao.

Esta pregunta nos traslada a otra ¿Hay en Venezuela un régimen o no?

Muchas preguntas. Además este es un tema que en España tiene mucho intríngulis

Cuando saltó la noticia, en cuestión de minutos Donald Trump lo reconoció y animó al resto de países a hacer lo mismo. Que chorprecha…

— Love Will Tear Abascal Again (@lwtuaznar) 23 de enero de 2019

Bueno, claro. De todos es conocida la enorme preocupación de Trump por los latinoamericanos y sus problemas. Su bienestar es un tema que le quita el sueño

En España, Casado, Rivera y Abascal lo han celebrado

También es conocida la enorme preocupación de estos tres por los venezolanos, claro

Otro que ha salido a hacer presión es Felipe González

Y más gente también…

Este asunto requiere sensatez y una mediación responsable

Las redes arden, este tema es de lo más comentado en Twitter hoy y hay opiniones de todo tipo…

La Asamblea Nacional venezolana no puede nombrar a un presidente cuando hay uno investido que ganó unas elecciones. Cierto que Maduro se ha inventado una Asamblea paralela y el país es un caos, pero esto es un golpe, por definición. No es la solución y puede provocar una guerra.

Os puede no gustar Maduro y no justificar golpes de estado. En serio, se puede. Haced un esfuerzo por simular que sois demócratas.

No me gusta Maduro, pero menos me gusta ver a un país al borde de la guerra civil. Espero que o bien Maduro renuncie, o bien los opositores dejen de tensar la cuerda, porque no serán los hijos de unos u otro los que mueran en una guerra, ellos estarán a salvo.

— Gala Romaní (@GalaRomani) 24 de enero de 2019