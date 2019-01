Clamor contra el oportunismo del PP y de Juan José Cortes, padre de Mari Luz Cortés, la niña onubense de cinco años asesinada en 2008, por su actuación en el caso de Julen, el pequeño atrapado tras caer a un pozo en Totalán (Málaga). Las redes acusan al partido de Pablo Casado de tratar de capitalizar el dolor y el sentimiento de solidaridad desatado en este caso, con el continuo protagonismo de Cortés ante las cámaras y sus palabras en la Convención del PP el pasado fin de semana.

Hoy mismo, incluso la presentadora Ana Rosa Quintana se sumaba a estas críticas en su programa y denunciaba un “protagonismo” de Cortés que consideró “innecesario”. En Twitter, ese clamor se ha manifestado a través de la habitual ironía en esta red social:

Estoy en el Decathlon con el niño, se me ha despistado un segundo y ha aparecido Juan José Cortés a mostrarme su apoyo y me ha dado una gorra y una chapita del PP.

Me he quedado sin papel mientras cagaba y ha venido Juan José Cortés a traerme una camiseta del Recre y a decirme que el PP está conmigo

Me he quedado atrapado en el ascensor pero me ha dicho el portero que no me preocupe que ya viene Juan José Cortés a darme ánimos y que el PP está conmigo.

— Isaac Corrales ???????? (@isaacfcorrales) 25 de enero de 2019